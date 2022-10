Esto comenzó con una caja de cartón:Gloria Zea se despide del MamBo tras 46 años

Gloria aseguró que su permanencia en el cargo fue “en realidad toda una vida, asumí la dirección en 1969 y cuando yo llegué, recibí una caja de cartón con la personería jurídica, 80 cuadros, pero sobre todo, recibí una visión y un sueño que fue a lo que me dediqué durante estos 46 años”.

Dijo que si bien tuvo momentos difíciles en su cargo “no voy a detenerme en ellos porque los buenos fueron tantos y tan maravillosos que definitivamente borraron todos los sinsabores de la vida”.

Afirmó que ha trabajado con cientos de artistas colombianos “a los que le estoy eternamente agradecida, uno de los que más marcó fue Fernando Botero, que terminó siendo mi primer esposo y padre de mi tres hijos”.

Se declaró orgullosa de ser la madre de los hijos del maestro Botero “porque él ha llegado muy lejos y mis hijos han ayudado de cierta forma en sus obras y eso me hace feliz”.

Describió el arte en Colombia como algo “extraordinario, con una creatividad y una calidad que se va a terminar comiendo el mundo entero”. Dijo que hay inagotables opciones en el talento colombiano “que va a ser para todos”.

Reveló que la nombraron presidente honoraria del Museo, junto al expresidente Belisario Betancur, y “voy a seguir colaborando en la expansión del Museo por lo que no puedo imaginarme un último día de trabajo”.

“Yo no me imagino sentada todo un día tejiendo, he trabajado 46 años de mi vida y lo seguiré haciendo”, dijo Gloria Zea.