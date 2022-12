Esto piensa la afición del Real Madrid sobre eventual venta de Cristiano Ronaldo

El diario deportivo AS de España reveló una encuesta en la que los aficionados merengues se manifestaron con respecto a si el Real Madrid debería vender a la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo.



De los más de 30 mil participantes, el 49,96 por ciento está de acuerdo con vender a Cristiano mientras que el 50,04 no lo está. (Lea también: Equipo francés estaría dispuesto a pagar millonaria suma por Cristiano Ronaldo )



El 38 por ciento de internautas encuestados por AS consideran, que de concretarse una venta, el Real Madrid debería hacerlo por una cifra que ronde entre los 100 y 150 millones de euros.



Finalmente, el 32 por ciento cree que Cristiano solo debería venderse si la oferta supera los 150 millones de euros. (Lea también: Messi cuesta el doble que Cristiano y cuatro veces más que James, según estudio )



Con información de AS.com