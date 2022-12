Estuvo muy cerca el triunfo: Pékerman

cafetero "estuvo muy cerca del triunfo".

"Contento por los muchachos, hicieron un buen trabajo, todos los jugadores, el cuerpo técnico. Sabíamos la dificultades del partido y analizando el trámite siento que estuvimos cerca del triunfo", añadió el estratega.

"Estoy convencido que estuvimos muy cerca, tuvimos muchas situaciones de gol y, sin duda, es una mejoría importante de nuestro equipo. Si bien Chile desarrolló su juego que elogiamos mucho y sabemos que lo hacen bien, nosotros pudimos contrarrestarlo y fuimos eficaces", apostilló.

Dijo que "nos faltó otro 'golcito' para poder ganar el partido, sin descuidar algunas situaciones que me preocupan porque hubieran cambiado el resultado y me parecen que no fueran correctas las decisiones", en alusión al trabajo del árbitro, el paraguayo Enrique Cáceres.

"Yo me quedo con la impresión de que pudimos llevarnos los tres puntos, Al menos las situaciones de gol la evidenciaron y eso en el fútbol es digamos contundente", subrayó.

"Vuelvo a reiterar, ojalá no nos vuelva a suceder, pero hubo dos jugadas que pudieron ser penales. Son fallos importantes en un partido decisivo y ojalá no nos vuelva a suceder simplemente. Hoy sentimos perjuicio", sentenció. EFE