Ex-Farc en cabeza de 'Timochenko' responderán ante la JEP por reclutamiento y violencia contra niños

La diligencia fue programada para los días 7, 8 y 9 de abril de 2027. Ante las víctimas, la justicia y el país, Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo, antiguos integrantes de las extintas Farc, deberán reconocer su responsabilidad como máximos responsables por los crímenes imputados en el Caso 07.

Según la JEP, la decisión se da en respuesta a las recomendaciones de las víctimas y sus representantes. La preparación de la audiencia comienza con los patrones de reclutamiento y utilización de niñas y niños, y de malos tratos, torturas y homicidios intrafilas.

Rodrigo Londoño, Timochenko Foto: AFP

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Además, las violencias reproductivas, sexuales y por prejuicio serán abordadas en sesiones diferenciadas que harán parte de esa misma audiencia.

Antes de la diligencia, la Sala de Reconocimiento resolverá las observaciones presentadas por las víctimas, los pueblos étnicos acreditados y el Ministerio Público, incluidas aquellas relacionadas con los patrones de violencias reproductivas, sexuales y por prejuicio.



"La Jurisdicción valoró preliminarmente el reconocimiento expresado por los comparecientes y encontró que reúne los elementos básicos de las dimensiones fáctica, jurídica y restaurativa que permiten convocarlos a la audiencia. Ese será el escenario para profundizar y fortalecer el reconocimiento", indicó la JEP en un comunicado.

En otra decisión, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP llamó a nueve antiguos integrantes de las extintas Farc a reconocer su máxima responsabilidad por malos tratos, torturas, ejecuciones y juicios sin garantías, así como por violencias reproductivas contra niñas y niños reclutados.

#Atención La JEP llama a Fabián Ramírez Cabrera y a otros ocho antiguos integrantes de la guerrilla de las Farc a reconocer su máxima responsabilidad por malos tratos, torturas, sentencias, ejecuciones y juicios sin garantías contra niñas y niños reclutados. La JEP encontró 62… pic.twitter.com/SGcnIl3smO — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 4, 2026

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Cinco de los comparecientes también fueron llamados a reconocer su máxima responsabilidad por liderazgo regional del patrón de violencias reproductivas cometidas contra niñas reclutadas.

En el primer patrón, la Jurisdicción encontró bases suficientes para determinar que al menos 104 víctimas fueron sometidas a tortura, 28 a tratos crueles y 208 fueron víctimas de condenas y ejecuciones sin previo juicio o sin las garantías indispensables. La información recopilada también da cuenta de que al menos 62 niñas y niños fueron ejecutados por estructuras de las antiguas Farc.

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En el segundo patrón, la Sala documentó al menos 218 víctimas de violencias reproductivas, quienes sufrieron 356 hechos. Esta cifra es superior al número de víctimas, pues algunas sufrieron dos o más hechos durante su permanencia en las filas. De los 356 hechos documentados, 313 ocurrieron cuando las víctimas eran niñas, por lo que la Sala concentró su análisis en estos casos.

Entre las conductas identificadas en el segundo patrón están la anticoncepción forzada, los abortos forzados, los malos tratos asociados a estos procedimientos, la entrega forzosa de hijos e hijas recién nacidos a terceras personas y dos hechos de asesinato de recién nacidos.

Las decisiones identifican la responsabilidad de mandos regionales que, desde sus posiciones jerárquicas, tuvieron capacidad de decisión, dirección y control sobre la implementación de estos patrones en los territorios bajo su autoridad. La Sala los llama a reconocer su responsabilidad como coautores mediatos.