Exdirector de Colciencias pidió una reunión a Santos antes de su salida

BLU Radio conoció que el exdirector de Colciencias César Augusto Ocampo le envió una carta al presidente Juan Manuel Santos el 28 de diciembre pasado para explicarle en detalle los temas de los problemas de la entidad.



En el documento queda claro que el secretario general de Presidencia, Alfonso Prada, le solicitó la renuncia voluntaria a Ocampo, pero este desistió de esa posibilidad.



Vea acá: Estos serían los motivos de la salida del director de Colciencias



"No es claro porque el doctor Prada me hace esa solicitud de presentar mi renuncia. Colciencias desde mi llegada tiene una nueva misión y visión que están alineadas con una política de ciencia como instrumento para el de desarrollo sostenible y la construcción de paz de estable duradera", dice el texto.



No se sabe si el presidente aceptó esta cita para escuchar a Ocampo, pero 13 días después lo declaró insubsistente y nombró a Alejandro Olaya como nuevo director encargado.



El relevo se dio en medio de un conflicto de poderes entre ambos funcionarios por la contratación de más de 300 personas para el 2018.



Publicidad