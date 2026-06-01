Extraditan desde Argentina a alias ‘Mayerly’, testaferra del ELN que lavó más de $885 mil millones

La Dijín de la Policía confirmó la extradición desde Argentina de Mayerly Zulay Arévalo Carrascal, conocida como alias ‘Mayerly’, señalada de ser testaferra del ELN y de participar en una millonaria red de lavado de activos.

La mujer llegó al Aeropuerto El Dorado de Bogotá procedente de Buenos Aires, luego de un operativo coordinado entre la Dijín y las autoridades argentinas. Tras su arribo a Colombia, fue dejada a disposición de la Fiscalía 13 Especializada contra el Lavado de Activos.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, Arévalo Carrascal habría utilizado su imagen como empresaria en el departamento de Arauca para ocultar y mover recursos ilícitos del Frente Criminal de Guerra Oriental del ELN. Las autoridades sostienen que, a través de diferentes actividades comerciales y financieras, presuntamente ayudó a legalizar dineros provenientes de economías ilegales.

Capturan a alias 'Mayerly' en Argentina

Según el expediente judicial, el lavado de activos superaría los 885.000 millones de pesos, recursos que, al parecer, terminaron fortaleciendo las estructuras armadas y logísticas de esa guerrilla en la región fronteriza.

La captura y posterior extradición se concretaron luego de varias mesas de coordinación internacional adelantadas en Buenos Aires entre funcionarios de Interpol, autoridades judiciales argentinas y representantes diplomáticos de Colombia.

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Alias ‘Mayerly’ deberá responder ante la justicia colombiana por los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos agravado. En las próximas horas se realizarán las audiencias concentradas, en las que un juez definirá su situación judicial.