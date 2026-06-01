Falleció el general (r) Javier Alberto Ayala, rector de la Universidad Militar en Bogotá

A través de un comunicado la institución, envió un mensaje de condolencia a su esposa, María del Rosario Quijano, a sus hijas y demás familiares destacando su destaca su trayectoria como militar, académico y líder universitario, resaltando que dedicó su vida al servicio de Colombia, la educación y la comunidad universitaria.

“Su legado permanecerá en cada estudiante, en cada proyecto, en cada región a la que llevó oportunidades y en cada avance que impulsó en nuestra Universidad. La ‘educación neogranadina para la vida, el liderazgo y la paz’, que él convirtió en nuestra hoja de ruta, continuará siendo el faro que ilumine el camino de nuestra institución”, añadieron en el comunicado.

En días anteriores, la Universidad había ofrecido una eucaristía por la recuperación del directivo y había nombrado como rector encargado al general (r ) Arnulfo Traslaviña, actual vicerrector general.

En febrero pasado, el rector Ayala concedió una entrevista al programa Blu 4.0 en la que habló sobre cómo la inteligencia artificial y la ciberseguridad están transformando la educación superior y por qué las universidades deben adaptarse para preparar a los estudiantes frente a las nuevas exigencias del mercado laboral.



Ayala destacó que la tecnología debe convertirse en un eje transversal dentro de los programas académicos y defendió la necesidad de fortalecer áreas como análisis de datos, automatización, seguridad informática e inteligencia artificial. También planteó que el reto no es competir contra la tecnología, sino aprender a utilizarla de manera estratégica y ética para resolver problemas reales.