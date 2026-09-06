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Blu Radio  / Nación  / Falleció el pastor Darío Silva-Silva, fundador de la iglesia cristiana Casa Sobre la Roca

Falleció el pastor Darío Silva-Silva, fundador de la iglesia cristiana Casa Sobre la Roca

La iglesia comunicó la noticia a través de un pronunciamiento en el que expresó su “profunda tristeza”, pero también su gratitud por la vida y el legado de quien estuvo al frente de su ministerio.

pastor Darío Silva Silva.jpg
Pastor Darío Silva Silva.
Foto: @dariosilvasilva en X.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de sept, 2026

Casa Sobre la Roca Iglesia Cristiana Integral confirmó este domingo 6 de septiembre de 2026 el fallecimiento de su fundador, el pastor Darío Silva-Silva, a quien la congregación destacó por su trayectoria dedicada al servicio de Dios, la enseñanza de la palabra y el acompañamiento espiritual de miles de familias en Colombia y otros lugares del mundo.

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La iglesia comunicó la noticia a través de un pronunciamiento en el que expresó su “profunda tristeza”, pero también su gratitud por la vida y el legado de quien estuvo al frente de su ministerio.

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“Hoy despedimos a un hombre cuya voz, liderazgo y compromiso con el evangelio marcó profundamente a generaciones”, señaló Casa Sobre la Roca en un comunicado oficial.

Un legado para la comunidad cristiana

Según la institución, Silva-Silva dedicó su vida a proclamar a Jesucristo, formar discípulos y transmitir un mensaje centrado en la fe, la esperanza y la transformación.

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La congregación también resaltó el impacto de su ministerio entre quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo, escucharlo y acompañarlo durante su trayectoria. “Su partida deja un profundo vacío”, manifestó Casa Sobre la Roca.

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Al mismo tiempo, la iglesia aseguró que su legado espiritual permanecerá a través de las personas que fueron alcanzadas por su labor religiosa.

Oraban por su salud

Días antes, desde su cuenta de X, habían compartido un mensaje en el que pedían a sus seguidores unirse en oración por la salud del pastor Darío. En la publicación, solicitaron oraciones por su fortaleza, paz y pronta recuperación, expresando su confianza en Dios y citando el pasaje de Filipenses 4:6-7. “Sigamos orando con fe y esperanza, creyendo en el cuidado y la fidelidad de Dios”, señalaron en ese momento.

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Casa Sobre la Roca prepara actos conmemorativos

El comunicado también señala que la iglesia dará a conocer oportunamente la información relacionada con las ceremonias de despedida, homenajes y demás actos conmemorativos que se realizarán tras el fallecimiento del pastor.

Casa Sobre la Roca agradeció además a las iglesias, instituciones, medios de comunicación, amigos y creyentes que han expresado solidaridad y acompañado este momento mediante oraciones y mensajes de apoyo.

La congregación cerró su pronunciamiento con un pasaje de la Segunda Carta a Timoteo: “He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe”.

Finalmente, el Presbiterio General de Casa Sobre la Roca pidió a los medios de comunicación y a las personas interesadas consultar exclusivamente los canales oficiales de la iglesia para conocer futuras informaciones sobre las ceremonias y homenajes.

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