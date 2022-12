“Falso y mentiroso”: alcalde (e) de Bucaramanga a Rodolfo Hernández

No paran las desatinadas declaraciones del alcalde suspendido de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, en contra de algunas figuras políticas, entre esas el alcalde encargado de la ciudad y el gobernador de Santander.

El pasado domingo, durante su transmisión de Facebook Live, Rodolfo Hernández se pronunció con fuertes palabras tras la designación de Germán Torres Prieto como alcalde designado de Bucaramanga por la Gobernación de Santander.

“Es un cínico, un cretino, eso es lo que es, pero más cínico es el gobernador (Didier Tavera) que se prestó para eso (…) Germán es el encargado, es un celador, cómo va a vender la finca, cómo va a cambiar el resto de personal que le ha servido a la finca”, dijo Hernández Suárez.

El primero en responderle a Rodolfo Hernández fue el alcalde encargado de Bucaramanga, Germán Torres Prieto, quien lo tildó de “mentiroso y falso”.

“Que no sea mentiroso, es falso lo que está diciendo, el día 27 de septiembre yo le presenté a él la carta donde yo renunciaba al comité de ética de Opción Ciudadana del cual ya no hago parte desde hace unos años, eso no tiene sentido, por qué no me lo dijo cuando estuve como director de Tránsito y ahora sí viene a salir con ese cuento”, aseguró Torres Prieto.

La polémica está abierta y lo que le piden algunos analistas políticos a Rodolfo Hernández, luego de que anunciara que renunciaría para hacer campaña política, es que termine su mandato.

“El alcalde suspendido de Bucaramanga debería pensar más bien en rematar su gobierno, terminar el mandato que le encargaron los bumangueses y cumplir las promesas, todavía falta medio año de gobierno”, enfatizó Yesid Lancheros, analista político.