Familia de la reina Letizia es acusada de insolvencia punible en España

punible.

Publicidad

Se trata de Menchu Álvarez del Valle, Henar Ortiz y Jesús Ortiz (abuela, tía y padre), quienes podrían enfrentar hasta una pena de dos años y medio.

Todo inició cuando Henar Ortiz abrió un negocio en 2004 y no le fue como esperaba, entonces contrajo una deuda de 20 mil euros que no pagó. Lo que presume el fiscal del caso es que para que no la embarguen, el padre y la abuela de la reina Letizia, ocultaron una herencia.

Publicidad

Ante esta situación, La jueza exige una fianza de 41 mil euros y los familiares de la reina podrían enfrentar una condena mayor a dos años por engañar a la renta.