Familiares pasearon a mujer muerta por hospital para reclamar negligencia médica

Con el ataúd sobre sus hombros, familiares y amigos pasearon a una mujer muerta por el Hospital Edmundo Germán Arias de Puerto Wilches, Santander, para denunciar que los médicos la habrían dejado morir por presunta negligencia.

En un video que fue compartido por la misma comunidad, se ve el momento en el que los familiares ingresan indignados al centro médico y exigen respuestas.

“La traje el lunes y el médico me dijo que estaba dopada, el martes le volvió el dolor de cabeza y murió de muerte cerebral, por favor, hagamos algo para que este hospital no siga así, no nos quedemos callados”, grita uno de los familiares de la mujer.

En el video también se escucha que algunas personas golpean las paredes del hospital en modo de protesta.

“Manden este video por todas partes, hospital h#% este, acá dejan morir a la gente, a los enfermos, pedimos justicia, estamos cansados, no sirven para una m#$%&, son puros aprendizajes, matan a la gente”, dicen los manifestantes.

BLU Radio pudo establecer que la mujer quien falleció e iba dentro del ataúd fue identificada como Luz Dary Villanueva Otero, quien residía en el municipio de Puerto Wilches.

Entre tanto, el centro médico respondió a las graves acusaciones y enfatizaron que le brindaron la atención correspondiente.

“El día 23 venía en estado de inconciencia, lo que refirió los familiares, es que con un dolor de cabeza había ingerida una cantidad de pastillas, después de que evolucionó refirió lo mismo, incluso quedó en sala de observación entre 10 y 12 horas, se le dio salida con sus recomendaciones, el día 24 ingresó de nuevo a la institución en muy delicado estado de salud, inconsciente, con los signos fuera de sus valores normales y un estado neurológico bastante mal”, aseguró Liana Arias, gerente del hospital.

Frente a estos hechos, el centro hospitalario solicitó un consejo extraordinario de seguridad para pedir protección de la Policía.

