Farc destruyó parte de carretera que comunica al Meta con San José del Guaviare

Las Farc lanzaron un atentado contra la vía que comunica al Meta con San José del Guaviare, a la altura del kilómetro 26, que destruyó una calzada de la carretera. (Lea también: Farc redobla ataques contra Policía y Ejército en Nariño, Caquetá y Catatumbo )



El presidente de la Cámara de Comercio de Villavicencio, Carlos Alberto López López, rechazó este tipo de hechos que atentan contra la economía de la región.



“Rechazo total al acto de las Farc que afecta el cruce a San José del Guaviare. No es admisible ninguna situación de esas”, enfatizó. (Lea también: Existe una estrategia sucia de Farc en contra de Buenaventura: Iglesia Católica )



López agregó que esto no es una muestra de paz, ya que los directamente afectados son la población civil.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-En Buenaventura, de 180 lanchas que normalmente cumplen sus faenas, solamente salieron 5, porque no hay manera de conservar los alimentos de mar por la falta de energía eléctrica.



-El director de la Policía confirmó que se mantienen los combates en Sardinata, Norte de Santander, donde murió un uniformado por un ataque de las Farc.



-El tema central de las conversaciones en Cuba será la justicia transicional y la posibilidad de que guerrilleros paguen cárcel.



-En otro punto de Cartagena, comienza la Conferencia Internacional para el Control de la Droga, donde Colombia ya definió una postura clara en torno a la posibilidad de que haya cambios en la estrategia para combatir el narcotráfico.



-El diario The New York Times destacó en un artículo los esfuerzos del Gobierno para sustituir los cultivos de coca.



-Avanza una nueva audiencia del juicio que se adelanta contra el general en retiro Miguel Maza Márquez, por el magnicidio de Luis Carlos Galán. Este martes continuará el interrogatorio de las autoridades.



-En los juzgados de Paloquemao donde se decidirá si el empresario Víctor Maldonado, detenido en España, es cobijado con medida aseguramiento en Colombia por la debacle de Interbolsa.



-La empresa Petrotiger se pronunció a propósito del inicio del juicio en Estados Unidos, contra Joseph Sigelman, investigado por un escándalo de sobornos que involucra también a funcionarios de Ecopetrol.



-Falleció la mujer que había resultado herida en el ataque de un hombre que atentó también contra su expareja en el sur de Bogotá.



-La Fiscalía imputó cargos a 6 exfuncionarios de la Contraloría General de la República, que estuvieron en la entidad durante la administración de Sandra Morelli.



-Las autoridades en Antioquia no descartan que haya más cuerpos tras la tragedia en Salgar, y que la cifra de muertos siga aumentando.



-La Policía de Tránsito en Barranquilla adelanta operativos para inmovilizar los taxis colectivos que le hacen competencia desleal al Transmetro. Este año han sido inmovilizados más de 800 vehículos.



-Las autoridades de Santander capturaron a más de 40 integrantes de barras bravas de los equipos Unión Magdalena y Quindío, cuando se enfrentaron en una riña en un parador de la troncal del Magdalena.



-Una multitud completa dos días frente a la sede del Deportivo Cali a la espera de poder comprar una boleta para el primer partido de la gran final frente al Deportivo Independiente Medellín que se jugará el miércoles.



-El subsecretario para asuntos internacionales judiciales de Estados Unidos, William Brownfield, destacó el papel de Venezuela en la lucha antidrogas a nivel mundial.



-Las autoridades chinas siguen trabajando para ubicar a más sobrevivientes después del hundimiento de un barco en un caudaloso río del oriente del país. Cerca de 400 personas están desaparecidas.



-Se acerca la fecha límite para hacer las reclamaciones en caso de cobros excesivos por concepto de valorización. Si los reclamantes no hacen el trámite, el Distrito dispondrá de los recursos.



-Una de las principales quejas de los usuarios de los buses del SITP en Bogotá tiene que ver con la inseguridad y el exceso de velocidad de los vehículos.