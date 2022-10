Farc niega que ‘Timochenko’ haya estado dos veces en Cuba

alias ‘Timochenko’ estuvo en dos oportunidades en La Habana.

Publicidad

“Nuestro comandante en jefe estuvo aquí una sola vez. Él siempre nos dice lo mismo, hay que buscar la paz, hay que trabajar por ella, hay posibilidades de adelantarla”, manifestó Téllez.

Además, dice que las Farc llevarán a la mesa de dialogo una propuesta para que se realizase un referendo que defina si se da una amnistía a los miembros de la guerrilla si se firma la paz.

Publicidad

“Esto es un arreglo principalmente de carácter político, esa es la esencia del trabajo y de los convenios a los que se puedan llegar en la Habana. Tienen un elemento jurídico, pero ese elemento jurídico hay que construirlo entre las partes y luego que sea el pueblo colombiano quien ratifique eso. Nosotros peleamos por una amnistía y pelearemos por un indulto”, indicó.

Publicidad

Telléz, quien es miembro del secretariado de las Farc, no se quiso comprometer con una fecha para la firma de un acuerdo de paz, pero dio a entender que quedan más años de negociaciones de paz.

“Tres o cuatro años para parar una guerra de 60 años me parece un tiempo demasiado corto, los tiempos serán los que el proceso mismo necesite por que no va a haber una paz express, pero tampoco una indefinición en el tiempo. Podemos demorarnos unos añitos más construyendo eso”, dijo Téllez, quien ante la posibilidad de que se termine el mandato del presidente Juan Manuel Santos y aún no se firme un acuerdo, indica que la paz debe ser una política de Estado.

Publicidad

Alias ‘Rodrigo Granda’ también descarta por el momento la llegada de nuevos miembros de las Farc para integrarse a la delegación de paz. Pero a su vez, abre la posibilidad para que miembros del Secretariado regresen al país y hagan pedagogía sobre los acuerdos de paz, incluso ve probable su regreso a Colombia.

Publicidad

“Creemos que ya la delegación de paz está completa, por ahora estamos los que somos aquí en La Habana”, explicó.

Frente al tema de las críticas del expresidente Álvaro Uribe “Rodrigo Granda” dijo a BLU Radio, que el ex mandatario y actual senador “cada vez se queda más sin argumentos”.

Publicidad

A su vez, confirmó los contactos del expresidente Uribe con las Farc y reveló que el excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, lo visitó en la cárcel de Combita y La Dorada para establecer contactos en miras a un proceso de paz.

Publicidad

Ricardo Téllez, alias ‘Rodrigo Granda’, señaló que en este momento no están dadas las garantías para que las Farc pase de ser una guerrilla a un movimiento político si se firma un acuerdo de paz y descartó que se vaya a presentar como congresista ante un eventual fin del conflicto.