Farc tendrán espacios acádemicos en zonas veredales: Unad

"La Unad no tiene ningún límite fronterizo porque la educación es transterritoriale y transfronteriza y en esa perspectiva el potencial para llegar a todas las regiones lo tenemos desarrollados", explicó.



Aseguró que los reincorporados de las Farc tendrán espacios en los programas académicos.



"En la guerrilla, en el paramilitarismo todos puedan llegar este escenario y no solamente el soldado y los guerrilleros sino también los comandantes", explicó.



Leal afirmó que la Unad tiene un escenario tecologico muy fuerte como ninguna universidad del país la tiene. "Tenemos una plataforma que garantiza la educación de nuestros estudiantes".



Dijo que en las zonas donde no hay fluido eléctrico ni conectividad se creó una herramienta de un campus off con el celular.



"Lo podrá hacer con su tablet sin necesidad que tenga conectividad instalada en el sitio donde vive es decir que se desplacen a un centro en donde tomen los contenidos y luego vuelvan con sus tareas realizadas", puntualizó.