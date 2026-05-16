Fenómeno del Niño implica “riesgo inminente para prestación del servicio de energía”: Gobierno

El Gobierno Nacional reconoció el riesgo de que Colombia enfrente problemas de abastecimiento de energía ante la alta probabilidad de la llegada de un nuevo Fenómeno del Niño en el país.

A través de una circular firmada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, el Gobierno advirtió que el sistema eléctrico colombiano podría no contar con la generación suficiente para atender la demanda nacional durante el próximo año, especialmente en un escenario de sequía prolongada.

“Este escenario hidrológico adverso, sumado al déficit de ENFICC ya identificado, eleva significativamente el riesgo de que el SIN no cuente con la generación suficiente para atender la demanda nacional durante el próximo año”, se lee en la circular.

Esta situación se basa en la alerta en proyecciones emitida por la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA, que estima una probabilidad del 95 % de que desde junio de 2026 se presente nuevamente el Fenómeno del Niño.



El documento señala que la preocupación aumenta porque actualmente ya existe un déficit de energía firme, es decir, de la capacidad de respaldo con la que cuenta el sistema para responder en temporadas críticas cuando disminuyen los niveles de los embalses y baja la generación hidroeléctrica.

“La combinación de los factores anteriores —déficit de ENFICC, impacto geopolítico en el precio de escasez, metodología para el cálculo del CPC y alta probabilidad de evento hidrológico crítico— configura una situación de riesgo inminente para la prestación continua del servicio de energía eléctrica, en contradicción con los principios rectores del sector energético colombiano establecidos en la Ley 142 y la Ley 143 de 19942”, afirma el Ministerio de Minas y Energía en la circular.

Según el Ministerio, la combinación de varios factores pone en riesgo la prestación continua del servicio de energía en el país: el déficit energético identificado, el aumento internacional en los precios de los combustibles, las dificultades regulatorias para habilitar nuevas plantas de generación y la eventual llegada de un nuevo periodo de sequía.

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En la circular, el Gobierno pide de manera urgente a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, hacer ajustes regulatorios para ampliar la participación de plantas generadoras en las subastas del llamado Cargo por Confiabilidad, mecanismo clave para garantizar energía disponible durante emergencias.

“Requerimos respetuosamente, que de manera urgente, se realice por parte de la CREG, los análisis y ajustes regulatorios respectivos, asociados a la situación aquí descrita, para que en el proceso de subasta de CXC se puedan incorporar de manera inmediata lo concerniente a la energía necesaria que requiere el sistema, además de brindar los incentivos para que dichos recursos puedan estar disponibles para el abastecimiento energético de la demanda durante los próximos periodos de sequía en nuestro País”, agregó.

Además, el Ministerio advierte que las actuales condiciones del mercado internacional han elevado considerablemente los costos de operación de las plantas térmicas debido al incremento en el precio del petróleo tras la crítica situación en Medio Oriente. Esto podría dejar por fuera del sistema a proyectos que serían fundamentales para garantizar el suministro energético.