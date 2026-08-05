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FFMM entran en acuartelamiento de primer grado por posesión presidencial: será de cuatro días

La medida regirá entre el 6 y el 10 de agosto e incluye el máximo nivel de alistamiento, refuerzo de la seguridad sobre infraestructura crítica y fortalecimiento de las labores de inteligencia.

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Miembros del Ejército Nacional.
Foto: imagen de archivo, Ejército.
Por: Felipe García
|
Actualizado: 5 de ago, 2026

Fue emitida la orden con la cual las Fuerzas Militares entran en acuartelamiento de primer grado para todas sus unidades con motivo de la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto. La decisión fue impartida por el comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, mediante una comunicación oficial fechada el 4 de agosto.

De acuerdo con la directriz, la medida comenzará a regir a partir de las 6:00 de la tarde del 6 de agosto y se mantendrá hasta las 6:00 de la mañana del 10 de agosto. Durante ese periodo, el Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Estado Mayor Conjunto deberán mantener el más alto nivel de disponibilidad operacional.

Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella
Foto: AFP

La orden dispone extremar las medidas de seguridad sobre la infraestructura crítica del Estado, fortalecer las capacidades de inteligencia, adoptar medidas disuasivas, controlar los movimientos de personal, verificar antecedentes y garantizar el alistamiento permanente de las tropas durante toda la jornada de posesión presidencial.

El acuartelamiento de primer grado implica que el personal militar permanezca disponible para atender cualquier eventualidad, restringiendo permisos y salidas con el fin de asegurar una capacidad de respuesta inmediata ante posibles amenazas a la seguridad.

La decisión se conoce en medio del reforzamiento de los dispositivos de seguridad para la posesión presidencial y tras el incremento de las alertas por posibles acciones terroristas contra la Fuerza Pública y la población civil en Cali.

FFMM entran en acuartelamiento
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