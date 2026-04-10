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Blu Radio  / Nación  / FFMM incautaron más de 160 toneladas de cocaína en lo corrido de 2026: 38% de la meta

FFMM incautaron más de 160 toneladas de cocaína en lo corrido de 2026: 38% de la meta

Cifras de interdicción evidencian más de 160 toneladas de cocaína incautadas y un golpe a laboratorios, insumos y estructuras del narcotráfico.

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