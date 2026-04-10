FFMM incautaron más de 160 toneladas de cocaína en lo corrido de 2026: 38% de la meta

Entre el 1 de enero y el 8 de abril de 2026, las operaciones de interdicción dejaron resultados contundentes, especialmente en la incautación de cocaína, que ya alcanza los 160.789 kilogramos, una cifra que marca el ritmo de la estrategia en lo corrido del año que hasta el momento alcanza el 38% de la meta. El informe muestra además que fueron incautados 9.073 kilos de base y pasta de coca, junto con 43.861 kilos de marihuana.

En cuanto a infraestructura criminal, las tropas han logrado el desmantelamiento de 51 laboratorios de cocaína y la destrucción de 918 estructuras ilegales adicionales, golpeando directamente la capacidad de procesamiento de las organizaciones narcotraficantes.

El componente logístico también ha sido afectado: se incautaron 147.483 galones de insumos líquidos y 159.549 kilos de insumos sólidos, materiales clave para la producción de droga. A esto se suma la erradicación de 70 semilleros y la incautación de 130.310 kilos de hoja de coca.

Pese a estos resultados, el balance evidencia que el avance (38%) frente a la meta anual de incautación de cocaína (417.000 kg) aún se mantiene en un nivel medio, lo que anticipa una intensificación de operaciones en los próximos meses para cumplir los objetivos trazados por el comando militar.