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Blu Radio  / Nación  / Incautan 8 kilos de cocaína en maleta abandonada en El Dorado con destino a Canadá

Incautan 8 kilos de cocaína en maleta abandonada en El Dorado con destino a Canadá

Dentro de la maleta, las autoridades encontraron 2 GPS que presuntamente serían utilizados para realizar seguimiento del envío.

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