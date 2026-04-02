Incautan 8 kilos de cocaína en maleta abandonada en El Dorado con destino a Canadá

En un operativo reciente en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, la Policía Nacional logró incautar un cargamento de clorhidrato de cocaína que habría sido enviado hacia la ciudad de Toronto, Canadá. El hallazgo se produjo durante las labores de registro y control que se adelantan en la terminal aérea.

Según informó la estación de Policía del aeropuerto, la acción comenzó cuando un canino antinarcóticos, ‘Paris’, detectó una maleta sospechosa que permanecía abandonada en una de las bandas de equipaje y que no presentaba ningún tipo de identificación. La alerta del animal permitió activar de inmediato los protocolos de seguridad, y los uniformados trasladaron el equipaje a un área controlada para su verificación.

Al abrir la maleta, los agentes encontraron ocho paquetes envueltos en vinipel que contenían una sustancia pulverulenta. Posteriormente, la prueba de identificación mediante el sistema Narcotex confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso aproximado de 8.795 gramos, es decir, cerca de 8.8 kilogramos de droga lista para ser exportada.

Durante la inspección también se hallaron dos dispositivos GPS ocultos dentro de la maleta, los cuales, según las primeras hipótesis de las autoridades, habrían sido utilizados por organizaciones criminales para realizar el seguimiento del cargamento durante su transporte.



De acuerdo con las investigaciones preliminares, el cargamento tenía como destino final Toronto, Canadá, lo que demuestra que la droga estaba destinada a mercados internacionales.

Según las autoridades, esta incautación se suma a los resultados obtenidos en lo que va del año 2026, periodo durante el cual se han incautado cerca de 15 kilogramos de cocaína en diferentes operativos realizados en la capital del país.

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La Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad e hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad sospechosa a través de la línea de emergencia 123 o en el CAI más cercano.