Fiscal General revela que hay 7 mil procesos contra 11 mil miembros de las Farc

El fiscal general, Eduardo Montealegre, anunció un nuevo modelo de investigación para crímenes cometidos por las Farc en 50 años de conflicto.



“Le he presentado al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuál es el plan de acción de la Fiscalía para la investigación de las graves violaciones a los Derechos Humanos por parte de las Farc”, dijo el funcionario. (Lea también: MinDefensa pide acelerar labores de desminado en el Meta y Antioquia )



Montealegre indicó que en materia de logística, el organismo acusador tiene programadas más de 800 personas, entre fiscales, miembros de la Policía Judicial y analistas para que en los próximos meses se dediquen a estas investigaciones.



“Hemos agrupado estas investigaciones en siete grandes ejes temáticos: reclutamiento forzado, reclutamiento ilícito de menores, secuestro, confinamiento de indígenas awa en sur de Colombia, violaciones en DIH, financiamiento ilícito del conflicto, entre otras”, manifestó. (Lea también: Violencia en el Catatumbo persiste a pesar de cese al fuego de las Farc: ONU )



Agregó que lo que se busca es confinar las siete grandes violaciones a los Derechos Humanos cometidas por las Farc de cara al posconflicto.



Montealegre también reveló que con la CIDH asumió el compromiso de que en el próximo semestre entregará los resultados en esta materia. (Lea también: Farc espera que desminado sea el primer paso para cese al fuego bilateral )



El fiscal dijo que en un proceso de paz como el de La Habana si no hay justicia transicional, los jefes de las Farc podrían ser condenados hasta más de 50 años de prisión por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.



“Este proceso de justicia transicional no está edificado sobre la impunidad, no va a ver impunidad porque estamos partiendo que los delitos de competencia de la Corte Penal Internacional tienen que ser investigados solo que pueden hacer penas alternativas”, indicó.