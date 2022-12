Fiscalía capturó a 38 personas en operaciones contra la corrupción en todo el país

Durante la última semana la Fiscalía General de la Nación adelantó 10 operativos contra la corrupción, logrando la captura de 38 personas en los departamentos de Bolívar, Atlántico, Córdoba, Cundinamarca, Putumayo, Sucre, Magdalena y Valle del Cauca.



Bolívar fue el departamento donde se efectuaron más capturas al materializar 10 de ellas, seguido de Atlántico con 9, Valle del Cauca con 8, Sucre con 6, Córdoba con 2 y Cundinamarca, Putumayo y Magdalena con 1 cada uno, respectivamente.



Estos resultados se dan en el marco del Plan Bolsillos de Cristal, liderado por el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, que busca combatir la corrupción como fenómeno de mayor impacto para la economía del país y para el manejo de los recursos públicos.



Los operativos fueron efectuados así:



Bolívar



En una operación denominada “Cuello Blanco” y en cumplimiento de las Jornadas Nacionales en contra de la Corrupción, la Fiscalía efectuó cinco capturas por el delito de alteración de resultados electorales y cohecho por dar u ofrecer.



De acuerdo con la investigación se logró identificar la alteración de los resultados de las elecciones de autoridades locales de 2015 en Cartagena, con el fin de favorecer a candidatos determinados a cambio de remuneraciones económicas.



Algunos de los implicados ofrecían asesoramiento en la respuesta de demandas relacionadas con irregularidades en materia electoral y en la expedición irregular de documentos de identificación como cédulas de ciudadanía.



Los capturados son: Jorge Alfonso Useche Correa, Concejal de Cartagena; Jorge Luis Correa Rosales, actual gerente general del Nuevo Hospital Bocagrande y exdirector del Dadis Cartagena; Jorge Restrepo Name, ex director regional del Sena Atlántico; Humberto Ceballos Fernández y Patricia Eugenia Jiménez Massa, Delegados Departamentales de la Registraduría Bolívar.



En un segundo operativo, se efectuaron otras cinco capturas a personas presuntamente vinculadas en los delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y falsedad ideológica en documento privado.



Tres de los capturados actuaban como trabajadores de la Fundación Prociencia, que tiene contratos vigentes con el ICBF, por la suma de $7.818.524.064. Los otros dos fungían como representantes legales de las empresas Minimarket, Distrimarket y Comercializadora Logística S.A.S., proveedores activos de la Fundación Prociencia, con quienes generaban sobrecostos en los productos contratados por el ICBF en una suma aproximada de $1.566.650.198.



En este caso la juez se abstuvo de imponerles medida de aseguramiento y los imputados permanecen en libertad vinculados al proceso; no obstante la Fiscalía apeló la decisión.



Atlántico



Por presuntamente incurrir en los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, estafa agravada y violación de datos personales, el Cuerpo Técnico de Investigación capturó a un funcionario, un exfuncionario de la Nueva EPS y a 7 particulares que se habrían concertado para defraudar el sector salud en Barranquilla.



La captura se dio luego que en 2015 la Nueva EPS denunció una posible defraudación al sistema de salud a través de la reclamación de medicamentos de alto costo.



De acuerdo con la indagación realizada por el Grupo de Trabajo para la Investigación de delitos que afectan el Sistema General de Salud de la Seguridad Social, se determinó que la organización se basaba en la obtención de datos de usuarios de la EPS para luego presentar o radicar las historias clínicas y formulas o prescripciones médicas falsas.



Además, mediante engaños a la Nueva EPS se lograba la autorización y entrega de medicamentos de alto costo (pos y no pos), utilizados para el tratamiento de enfermedades catastróficas como cáncer de próstata, leucemia y artritis reumatoide.



Asimismo se ha logrado identificar 269 autorizaciones fraudulentas a nombre de 38 pacientes diferentes, radicadas entre enero de 2015 y diciembre de 2016, por lo que fueron entregadas 6.123 dosis de medicamentos por valor de 1.261.568.948 millones de pesos.



Los asegurados por estos hechos son: Rafael Arturo Romano Núñez, Luis Enrique Pedrozo Álvarez, Jairo Jesús Rodriguez Yusti, Jorge Eliécer Rogríguez Yusti, Fabián David Hernéndez Cera, Cristian Viloria Ortega, Nubia Cecilia Charris Coronell, Engel Stefany Becerra Jimeno y Janny Liseth Bastidas Ríos.



Cuatro de los procesados fueron afectados con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. A otros cuatro el juez les concedió la detención domiciliaria, uno de ellos con restricción para salir del país por tener doble nacionalidad, y al restante, un hombre de 69 años se le dictó media no privativa de la libertad.



Todos se allanaron a cargos.



Valle del Cauca



En la ciudad de Cali fueron capturadas ocho personas por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.



Lo anterior por encontrarse irregularidades en la suscripción de un contrato que tenía como objetivo prestar al Hospital Universitario del Valle la operación del proceso del servicio farmacéutico integral, que comprende el suministro y dispensación de medicamentos, dispositivos médicos, médicos quirúrgicos, entre otros.



En este caso detectó presuntamente un detrimento que asciende a la suma de $20.047.764.990.



Córdoba



La Fiscalía General de la Nación encontró posibles irregularidades relacionadas con la autorización del pago de medicamentos no POS a personas que supuestamente sufrían de hemofilia en el departamento de Córdoba.



Mediante una resolución publicada por la Secretaría de Salud del departamento de Córdoba, en marzo de 2015 se permitió el pago a 28 personas, al parecer, a través de la falsificación de documentos públicos y privados. Muchos de los beneficiados no padecían esa enfermedad, mientras que a los verdaderos afectados no los cobijaron con las medicinas, ni se les proporcionó el tratamiento.



Por estos hechos, Edwin Preciado Lorduy, exsecretario de Salud de Córdoba y Juan David Nader Chejne, fueron afectados con medida de aseguramiento en la cárcel Las Mercedes de Montería, por los delitos de falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación en favor de terceros.



Cundinamarca



En el municipio de Tocancipá se realizó la captura del alcalde Walfrando Adolfo Forero Bejarano, por el delito de peculado por apropiación.



Lo anterior, por hechos ocurridos en el año 2008 durante la primera alcaldía del señor, cuando participó en la celebración de contratos para el supuesto mantenimiento de tres vehículos compactadores de basura y en donde se habría apodero de 150 millones de pesos, destinados para ese servicio que nunca fue prestado.



Putumayo



La Fiscalía capturó a un comandante de la estación de Policía de Mocoa por el delito de prevaricato por acción y prevaricato por omisión, debido a los hechos ocurridos en 2014, frente al aeropuerto Tres de Mayo del municipio de Puerto Asís, donde fue interceptado un vehículo que transportaba aproximadamente 25 canecas de 60 galones llenas de ACPM.



El capturado habría evitado las actividades de verificación del hidrocarburo, lo cual impidió determinar su procedencia y legalidad.



Sucre



Por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, fueron capturadas dos personas entre las que se encuentra Hermes José Ricardo Gutiérrez, quien en 2015, época de los hechos que se le acusan, era el Secretario de Planeación de Ovejas (Sucre).



La decisión se deriva de lo ocurrido en 2015, cuando el alcalde celebró un contrato para alquilar un vehículo para su uso y servicio, así como para los secretarios de Despacho, cuyo costo fue de $80 millones. Según lo establecido, el entonces Secretario de Planeación habría firmado la lista de manifestación de interés particular en la licitación pública en contrato de menor cuantía, aun sabiendo que solo se había postulado una persona.



En desarrollo de las investigaciones la Fiscalía estableció que las firmas registradas en el contrato eran falsas, pues no se realizó dicho convenio pero sí se desembolsaron 40 millones de pesos.



En otro caso fueron capturados José Manuel Gamarra Navarro, exalcalde del municipio de Galeras (Sucre); Jader Salomón Lozano Herrera, exfuncionario de la alcaldía; Domingo Guillermo Ramos Ruz, contratista; e Ismael Antonio Mejía Coronado, exsecretario de Educación.



Estas personas son investigadas por las presuntas irregularidades encontradas en procesos de contratación efectuados por la alcaldía en 2015, las cuales afectaron directamente la población infantil de esa localidad, toda vez que eran dineros dirigidos a comedores comunitarios que alimentaban a más de 300 niños de escasos recursos, sin embargo esos fondos nunca llegaron a su destino.



Se hablaría que el entonces alcalde Gamarra suscribió dos contratos por $27.500.000 para la dotación de comedores escolares, dichos contratos no se cumplieron.



Se les imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros, falsedad ideológica en documento público y uso de documento público falso.



Magdalena



El CTI de Magdalena capturó a Ederlides Alfonso Gutiérrez Manga, exsecretario de Planeación del municipio de Sitio Nuevo, por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica y material en documento público y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.



Los hechos ocurrieron en 2012, cuando el capturado, encargado en su momento de supervisar las ejecuciones de los contratos de obras suministros y mantenimiento, fue determinante en el detrimento para el Estado de más de $150.000.000.



De acuerdo con la investigación, los contratos no fueron ejecutados y en algunos casos no fueron suscritos por los presuntos contratistas.