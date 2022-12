Fiscalía de EE.UU. pide 22 años de condena para Salvatore Mancuso

Mancuso.

Publicidad

La acusación por narcotráfico contra Salvatore Mancuso en una corte del Distrito de Columbia en EEUU está cerca de ser resuelta, luego de 7 años desde que el comandante de las Autodefensas fuera extraditado.



En documentos conocidos como memorandos de sentencia, que se hicieron públicos recientemente, la Fiscalía de Estados Unidos y la defensa de Mancuso hicieron solicitudes de condena a la juez federal que lleva el caso, una señal de que el hermético proceso está cerca de decidirse.



La Fiscalía, en este caso representada por Arthur Wyatt, jefe de la sección criminal de narcóticos y drogas peligrosas del Departamento de Justicia, pide una condena mínima de 22 años. La defensa de Mancuso, encabezada por el abogado Joaquín Pérez, pide 7 años, menos tiempo del que ya lleva Mancuso detenido en EE.UU. Es decir, que se abre la posibilidad de que el exjefe paramilitar del Bloque Catatumbo quede libre de cargos ante la justicia federal.



Según el documento de la Fiscalía, “el miembro de más alto rango de las AUC extraditado a Estados Unidos”. “El defendido”, sostiene el documento dirigido a la juez federal Ellen S. Huvelle, “manejó a los comandantes de bloque, y requería que le rindieran cuentas. Por ejemplo, estos comandantes de bloque le reportaban acerca de la actividad de narcotráfico al defendido, incluyendo acerca de la recolección de impuestos de sobre la droga, y el defendido dirimía diferencias entre los bloques”.



Para ilustrar el poder de Mancuso dentro de las AUC como ficha clave en el negocio de la droga, la fiscalía del distrito de Columbia sostiene que Mancuso dirimió la disputa territorial entre Hernán Giraldo y Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, a favor de éste último. (Ni Giraldo ni Jorge 40 han sido sentenciados).



Al momento dar referencia de otros casos similares ya sentenciados, el memorando cita los de Diego Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, sentenciado a 31 años de cárcel, y Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, sentenciado a 33 años, entre otros.



Por otro lado, la defensa disputa que la fiscalía no presenta a la corte con un “espectro amplio de otros casos que permiten evaluar posibles disparidades” si se sentencia a Mancuo a 22 años. Aquí el abogado de Mancuso trae a cuento el caso de Juan Carlos Sierra, alias el Tuso Sierra, indagado en el mismo pliego de cargos argumentando que debe evitar crear disparidad con otras sentencias similares.



La defensa de Mancuso le pide a la Corte “que considere que la reducción de sentencia del co defendido Sierra fue de 21.8 años a los finalmente impuestos 7 años, lo que significa un porcentaje de reducción del 68%”, y pide una reducción de pena equivalente, lo que le daría los 7 años solicitados.



En su defensa, el abogado Pérez, sostiene que “el Sr. Mancuso ha proveído a esta corte con evidencia amplia de casos que involucran tráfico de drogas, defendidos que fueron a juicio, defendidos que se declararon culpables y cooperaron y no cooperaron, casos relacionados al terrorismo y tráfico de armas…”.



Finalmente, pone el caso de Mancuso en una categoría aparte de ‘Berna’ y ‘Macaco’, quienes “no cooperaron con el gobierno como lo ha hecho Mancuso durante el curso de estos 7 años”.



Luego de muchos aplazamientos, el próximo 6 de mayo está programada la audiencia para dictar la sentencia de Mancuso. La decisión que tome la juez federal Ellen S. Huvelle, de la Corte del Distrito de Columbia, dará también luces acerca de la suerte que podrían correr los otros jefes del núcleo las AUC que aún no han sido sentenciados, como Hernán Giraldo y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Una condena baja mostraría que la justicia de EEUU los pone en una categoría distinta a los paramilitares más vinculados con el narcotráfico, como Don Berna y Macaco.