Fiscalía de México sospecha que Kate Del Castillo recibió dinero de ‘El Chapo’

"Nosotros tenemos una investigación en el caso del tequila; no estábamos investigando que fuera a hacer una película, nuestra investigación iba enfocada", explicó la fiscal en una entrevista concedida al diario El Universal.



De acuerdo con el relato de Gómez, la relación entre la actriz y el capo salió a la luz a través del seguimiento que se estaba realizando a uno de los abogados del líder del cártel de Sinaloa, Andrés Granados Flores.



Hay "indicios" de que Del Castillo aceptó recursos procedentes del narcotráfico para su tequila, Honor del Castillo, aunque aclaró que no se puede "dar por cierto sólo lo que se ha publicado al respecto".



La titular de la Procuraduría General de la República (PGR) hizo referencia a los mensajes de texto interceptados entre el abogado y la actriz, en los que esta última expresaba que sería "increíble" y "divino" la posibilidad de que se hicieran socios.



"Necesitamos certeza jurídica", matizó Gómez, quien aportó que también se investiga la financiación de la película que se estaba planeando sobre la figura de Guzmán.



Precisó que no es necesario que la actriz, quien vive en Los Ángeles, viaje a México para declarar, ya que puede hacerlo en el consulado.



En la presentación del "Chapo" a los medios tras su captura el 8 de enero pasado en su estado natal de Sinaloa, la fiscal señaló que "un aspecto importante que permitió precisar su ubicación fue el haber descubierto la intención de filmar una película biográfica, para lo que estableció contacto con actrices y productores".



Gómez confirmó que el actor estadounidense Sean Penn, quien entrevistó al narcotraficante el 2 de octubre pasado para la revista Rolling Stone gracias a la mediación de la actriz, no está siendo investigado por la PGR.



Tampoco hay ninguna imputación contra el director Oliver Stone, de quien también se había rumoreado su vinculación con el caso; "la única persona involucrada por el momento es ella (Del Castillo)", aseguró.



Detalló que el seguimiento que se estaba haciendo al abogado Granados Flores les lleva a una reunión en Guadalajara entre Del Castillo y el abogado, en la que acuerdan el encuentro del 2 de octubre con el capo y al que asisten "otros personajes del medio artístico".



El grupo es seguido y "en ese momento se sabe la ubicación (del Chapo), pero no se puede realizar el operativo, no había las condiciones", indicó Gómez, quien aseguró que la Fiscalía investiga "toda la logística del viaje" hacia el lugar donde estaba escondido el capo y "quién lo pagó".