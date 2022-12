FND cree que sanción a observadores de Naciones Unidas fue drástica

Como ‘una tempestad en un vaso de agua’, así calificó la Federación Nacional de Departamentos la sanción impuesta a observadores de la ONU, quienes el pasado 31 de diciembre se encontraban bailando con guerrilleros de las Farc.



Amylkar Acosta, director de la FND, resaltó que es una sanción drástica, afirmando que se trata de un hecho intrascendente.



Acosta señaló que para futuras ocasiones se debe considerar las instancias y el contexto ya que por hechos como estos no se puede poner en riesgo el papel de las Naciones Unidas en la implementación de los acuerdos.



Escuche en este audio más información sobre:



-La Secretaría de Tránsito de Cali anunció que se abrió investigación contra el agente de tránsito que atendió el reciente caso de "usted no sabe quién soy yo" registrado el pasado 1 de enero en la ciudad.



-Este jueves el Dane revelará el dato de inflación. Los analistas de mercado esperan que el costo de vida de los colombianos no supere el 5%.



-Cinco exdiplomáticos estadounidenses pidieron al presidente electo, Donald Trump, que en sus primeros 100 días de mandato derogue las órdenes ejecutivas de Barack Obama relativas a Cuba.



-Este sábado finaliza la temporada regular del Béisbol Profesional Colombiano y conoceremos al primer finalista.