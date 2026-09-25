Fracking a lo que dé con criterios de responsabilidad: De La Espriella sobre Ecopetrol

El administrador de empresas Joaquín Gutiérrez asumió la presidencia de Ecopetrol. En su discurso dijo que este nombramiento se da en un momento de crisis.

Gutiérrez aseguró que los principales retos serán mejorar la actividad exploratoria, la incorporación de reservas y el abastecimiento de gas, así como las controversias tributarias.

Por otro lado, dijo que va a dirigir la compañía desde las regiones y por eso habrá una sede de Ecopetrol en Barranquilla.

“Garantizaremos la consulta previa sin aceptar que esta pueda ser utilizada como mecanismos de dilación de proyectos relacionados con la seguridad energética”, agregó el nuevo presidente de Ecopetrol.



Además, dijo que se va a encargar de que el país no tenga un apagón y que dejará reservas para décadas.

#EnDesarrollo “Mi Gobierno retomará plenamente el camino de la exploración y los nuevos contratos incluido el fracking, ‘a lo que de’”, anunció el presidente De La Espriella desde Santa Marta, señalando que se hará con todos los criterios de responsabilidad. pic.twitter.com/ojaT8RyJew — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 26, 2026

“Miraremos hacia adelante, pero también seremos responsables y denunciaremos ante las autoridades todo el desgreño y a sus protagonistas”, señaló Gutiérrez.

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El presidente Abelardo De La Espriella en su intervención dijo que Gutiérrez le tiene que devolver a Ecopetrol su fortaleza y convertirla en la joya de la corona.

“Durante un cuatrenio se impuso sobre el sector energético una visión ideológica, perversa, que confundió transición energética con renuncia y le cerró la puerta a nuevos contratos de exploración”, señaló el mandatario.

El presidente De La Espriella también dijo que todas las personas que asuman un cargo en Ecopetrol deben cumplir con los criterios técnicos para desarrollarlo.

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“Mi Gobierno retomará plenamente el camino de la exploración y de la suscripción de nuevos contratos incluido el fracking, a lo que dé. Con absolutamente todos los criterios de responsabilidad”, dijo De La Espriella.

Finalemnte, señaló que cualquier nueva inversión en la compañía tendrá que superar criterios técnicos, ambientales y financieros.