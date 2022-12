Fue por retaliaciones a Ledezma: Mitzy Capriles sobre incidente en aeropuerto

tuvo en el aeropuerto de Maiquetía cuando fue retenida durante dos horas en el lugar.

“Al ver mi nombre me llamaron aparte, me revisaron exhaustivamente, abrieron mi cartera, cosa que no es común hacerla, me retuvieron el pasaporte, vi que ese no era el procedimiento normal”, dijo.

Capriles además afirmó que es demasiado obvio que “lo estaban haciendo por retaliaciones contra Antonio Ledezma” y envió un mensaje a Maduro para que "no se meta con las mujeres".

Finalmente, manifestó que la explicación que le dieron fue que se trataba de una revisión de rutina aunque no quedó muy convencida.