Fuertes lluvias causan emergencia en Puerto Wilches por grave inundación

Las fuertes lluvias que cayeron en las últimas horas sobre el corregimiento de Puente Sogamoso, en Puerto Wilches, tiene a cerca de 300 familias gravemente afectadas porque sus casas quedaron completamente inundadas tras la emergencia.

“Hoy no tengo donde dormir, si sigue lloviendo estamos en un lío, mi cama, el mercado se fue, no tengo cómo darle de comer hoy a mi hijo, todo se nos dañó y no tengo cómo pasar la noche”, es el dramático relato que entrega una habitante de la zona.

La Defensa Civil de Puente Sogamoso ha atendido la emergencia, sin embargo, son los ciudadanos quienes piden ayuda de la Alcaldía de Puerto Wilches y la Gobernación de Santander.

“Estamos haciendo una inspección debido al torrencial aguacero, que cayó en horas de la mañana y dejó a más de 10 barrios y 50 familias afectadas, seguimos revisando porque hay varios daños”, informó Salvador Corredor, miembro de la Defensa Civil en el corregimiento de Puente Sogamoso.

Las autoridades locales han enfatizado que evalúan los daños causados por la emergencia tras dos días de fuertes aguaceros en esa zona de Santander.

