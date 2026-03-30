Fuertes lluvias causan inundaciones y emergencias en el Eje Cafetero

Las fuertes lluvias que cayeron al finalizar la tarde de este lunes 30 de marzo en distintos sectores del Eje Cafetero generaron múltiples afectaciones en zonas urbanas de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, en Risaralda; así como en la vereda Gallinazo, en Villamaría (Caldas), a pocos minutos de Manizales.

El desbordamiento de una quebrada cerca de la entrada a Santa Rosa de Cabal, a la altura de los tradicionales puntos de venta de chorizos, mantiene afectado el carril en sentido Pereira–Manizales–Medellín. El nivel del agua es tan alto que impide el paso de todo tipo de vehículos.

En Pereira y Dosquebradas, los aguaceros, acompañados de fuertes vientos, provocaron inundaciones en varias vías y la caída de árboles en diferentes sectores del área metropolitana. Además, se reportó la caída de un poste cerca del estadio Hernán Ramírez Villegas.

Minutos antes, en la vereda Gallinazo de Villamaría, se registró el desbordamiento de la quebrada que atraviesa la zona. Varias viviendas resultaron inundadas y algunas vías quedaron sin paso vehicular. La comunidad advierte que es la segunda emergencia de este tipo en menos de un mes.



Hasta el momento, las autoridades de Risaralda y Caldas no han entregado un balance oficial de personas damnificadas, mientras avanzan las labores de atención por parte de los organismos de socorro.