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Blu Radio  / Nación  / Fuertes lluvias causan inundaciones y emergencias en el Eje Cafetero

Fuertes lluvias causan inundaciones y emergencias en el Eje Cafetero

El desbordamiento de una quebrada cerca de la entrada a Santa Rosa de Cabal mantiene afectado el carril en sentido Pereira–Manizales–Medellín.

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