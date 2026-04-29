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Fuerzas Militares y gremios del Valle fortalecen alianza: enfrentarán amenazas por escalada violenta

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, lideró un encuentro con cámaras y representantes del sector privado para mejorar la comunicación estratégica y anticipar riesgos en el departamento.

Fuerzas Militares y gremios del Valle fortalecen alianza: enfrentarán amenazas por escalada violenta
Fuerzas Militares y gremios del Valle fortalecen alianza: enfrentarán amenazas por escalada violenta
Por: Felipe García
|
Actualizado: 29 de abr, 2026

En medio del fortalecimiento de las operaciones de seguridad en el suroccidente del país, el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, sostuvo una reunión con representantes de cámaras y gremios empresariales del Valle del Cauca para articular acciones que permitan neutralizar amenazas y mejorar la capacidad de reacción ante situaciones de riesgo, ante la ola de atentados de los últimos días.

El encuentro tuvo como propósito consolidar canales directos de comunicación entre el sector privado y los comandantes militares desplegados en el departamento, con el fin de fortalecer la cooperación institucional y facilitar la entrega oportuna de información estratégica.

Fuerzas Militares y gremios del Valle fortalecen alianza: enfrentarán amenazas por escalada violenta
Fuerzas Militares y gremios del Valle fortalecen alianza: enfrentarán amenazas por escalada violenta

Durante la reunión, el alto oficial insistió en que la colaboración de empresarios y líderes gremiales resulta fundamental para anticipar hechos que puedan afectar la seguridad regional, permitiendo a las autoridades actuar de manera preventiva e inmediata frente a posibles amenazas.

El comandante de las FF. MM. destacó que la información temprana puede convertirse en una herramienta clave para evitar acciones criminales y proteger tanto a la población civil como a la infraestructura económica del departamento.

Fuerzas Militares y gremios del Valle fortalecen alianza: enfrentarán amenazas por escalada violenta
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Al cierre del encuentro, el general reiteró un mensaje de confianza hacia la labor de las tropas desplegadas en el país, asegurando que los soldados han respondido históricamente a su misión y continuarán trabajando para garantizar la estabilidad y la seguridad nacional.

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