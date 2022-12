¿Funciona el voto en blanco? ¿Realmente es una manifestación política?

Paloma Valencia Laserna, debatieron acerca de la funcionalidad, riesgos y decisiones que podría tener el voto en blanco en las próximas elecciones parlamentarias.

Para Roy Barreras el voto en blanco “es válido y legítimo, pero es un grito en el desierto y no sirve para nada”, aclarando que en las legislativas los candidatos ganan por mayoría pese a que en blanco se vote más, pero no así en las presidenciales, alcaldías o gobernaciones, donde de ganar debe repetirse la elección con nuevos candidatos.

Barreras pidió a los electores que se comprometan con un candidato para el Congreso y minimizó la posibilidad que el presidente Santos no salga reelegido, ya que “todos los demás candidatos juntos” no suman su intención de voto.

En la misma vía, Antonio Navarro insistió que en las listas de esta elección hay 800 candidatos al Senado y “es imposible que no haya uno que sirva para algo” y el voto en blanco lo único que logra es “quitar votos a quienes pueden llegar a controlar la institución”.

“Mucha gente sabe por quién no quiere votar, pero no sabe por quién sí quiere votar”, dijo.

De acuerdo a Paloma Valencia, el presidente “Santos está derrotado, el 65% no quiere votar por él” además porque el país no conoce a los demás candidatos “porque no los ha escuchado en debates”. Al tiempo cuestionó las cifras y propuestas del gobierno, que hoy usa a sus ministros para ir a las regiones a decir: “ahora sí esto y lo otro”, como si no hubieran 4 años atrás para hacer lo prometido.