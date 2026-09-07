General (r) Jorge Andrés Zuluaga López sería el nuevo director de la DNI

El Gobierno nacional estaría alistando el nombramiento del general en retiro Jorge Andrés Zuluaga López como nuevo director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Zuluaga López cuenta con más de 30 años de servicio en el Ejército Nacional y una amplia trayectoria en inteligencia militar, ciberseguridad, ciberdefensa y gestión de riesgos. También fue director de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército (CITEC) y recibió formación en Estados Unidos.

Su llegada representaría un cambio en la dirección de la DNI, debido a que los anteriores directores no provenían directamente de las Fuerzas Militares.

El nombramiento también se produciría después de varios cuestionamientos a la entidad durante el Gobierno de Gustavo Petro. Uno de los casos más recientes involucra a Wilmar Mejía, quien dirigió la DNI hasta la llegada del Gobierno de Abelardo De La Espriella y fue declarado insubsistente. Mejía es investigado por la Fiscalía por la presunta entrega de información reservada que habría terminado en manos de las disidencias de las Farc de alias ‘Calarcá’.



General (r) Jorge Andrés Zuluaga López Foto: Redes sociales

Otro episodio que generó polémica en torno a la principal agencia de inteligencia del país fue el caso de Willington Henao Gutiérrez, alias ‘El Mocho Olmedo’, segundo al mando del Frente 33 de las disidencias de las Farc. En mayo de 2025 se conoció que la DNI lo mantuvo durante 55 días, entre el 12 de febrero y el 8 de abril de 2025, en un apartamento de Bogotá, pese a que tenía una orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos.

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En mayo del año pasado, en entrevista con Blu Radio, Lemus justificó entonces que se trataba de una fuente humana estratégica para los diálogos de paz. El caso provocó fuertes cuestionamientos, después de que la situación fuera conocida por la Corte Suprema de Justicia.



La experiencia del general (r)

Zuluaga López llegaría a la DNI con experiencia en inteligencia estratégica, gestión de crisis, prevención del delito y seguridad ciudadana. También ha sido profesor de la Escuela Superior de Guerra e instructor militar.

También tendría buenas relaciones y comunicación con agencias americanas.

Entre sus principales logros operativos está su participación como estratega y ejecutor de la Operación Jaque, la misión militar que permitió rescatar a tres ciudadanos estadounidenses, a la excandidata presidencial Íngrid Betancourt y a once militares y policías que permanecían secuestrados por las Farc desde hacía varios años.