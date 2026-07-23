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Gobernaciones piden recursos fijos en el Plan de Desarrollo para rescatar vías terciarias

Esta petición de los gobernadores nace tras confirmarse el bajo resultado del último cuatrienio, en el que se prometieron $8 billones de pesos y 33.000 kilómetros de caminos del campo, pero la ejecución no llegó ni al 30 % del dinero.

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Vía - referencia
Foto: Invías.
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 23 de jul, 2026

Las regiones del país le hicieron una petición al Gobierno Nacional: incluir dentro del Plan Nacional de Desarrollo un apartado especial dedicado exclusivamente a las vías terciarias. Las gobernaciones buscan que este tema tenga reglas claras y dinero asegurado para arreglar, construir y mantener los caminos rurales que conectan a los campesinos con las ciudades.

La necesidad en el sector sigue siendo muy grande, pues Colombia tiene más de 142.000 kilómetros de vías terciarias. Aunque en el Plan de Desarrollo de 2022 a 2026 se puso la meta de intervenir más de 33.000 kilómetros, la realidad es que el avance en el terreno apenas llegó a algo más de 9.000 kilómetros completados.

A este problema de avance se suma el reclamo por los recursos invertidos. Según señalaron los voceros regionales, aunque se anunciaron inversiones por más de $8 billones de pesos para estas carreteras del campo, en el terreno no se ejecutó ni el 30 % de las obras planeadas, lo que golpea de manera directa el trabajo de los agricultores.

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Vía a corregimiento El Aro en Ituango, Antioquia.
Foto:

"En el Plan Nacional de Desarrollo debe quedar un capítulo especial para las vías terciarias, con recursos para su rehabilitación, construcción y mantenimiento y una fuente de financiación clara, porque los municipios no tienen la capacidad fiscal para asumir solos esa responsabilidad", señaló Adriana Magaly Matiz, gobernadora del Tolima y vicepresidenta de la Federación Nacional de Departamentos.

Para conseguir el dinero que se necesita de forma segura, los gobernadores proponen alternativas concretas. Entre ellas están usar el cobro de valorización en los corredores comerciales del país o tomar una parte de los recursos que recauda el impuesto del 4 por 1000.

Por último, las gobernaciones pidieron que el Gobierno tenga en cuenta la capacidad productiva y el dinero con el que cuenta cada municipio. De esta manera se busca evitar que las zonas rurales más pobres se queden sin los recursos necesarios para mantener sus caminos en buen estado.

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