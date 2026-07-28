Gobierno aprueba CONPES por $6,6 billones para modernizar infraestructura aérea y terrestre del país

El Gobierno Nacional aprobó el documento CONPES Aeroportuario de la Aeronáutica Civil, una política pública que contempla una inversión de $6,6 billones para fortalecer la infraestructura, la sostenibilidad y la conectividad del sistema de transporte aéreo en Colombia.

Según confirmó la Aerocivil, el documento establece la hoja de ruta financiera para ejecutar proyectos de expansión, modernización y mantenimiento en las terminales aéreas del país, tanto en el componente operativo del lado aire como en la infraestructura terrestre.

La entidad explicó que este CONPES constituye el marco que permitirá garantizar los recursos necesarios para atender las necesidades del sector aeronáutico y mejorar la capacidad de los aeropuertos en distintas regiones del territorio nacional.

“Este documento CONPES constituye el marco estructurado para destinar los recursos necesarios a proyectos clave de expansión, modernización y mantenimiento operativamente requeridos en las terminales del país, abarcando tanto el lado aire como el lado tierra”, señaló la Aerocivil en su comunicado.



La estructuración técnica de la política pública estuvo a cargo de la actual administración y permitió asegurar el techo presupuestal que servirá como base para la ejecución de las inversiones durante los próximos años, según informó la Aeronáutica.

La entidad aclaró que la aprobación del documento no significa la disponibilidad inmediata de los recursos ni la adjudicación de contratos, sino que define la planeación financiera que respaldará los proyectos del sector. Los recursos comenzarán a estar vigentes a partir del próximo 7 de agosto, periodo en donde podrán iniciarse los procesos precontractuales y de contratación pública correspondientes.

“Con el objetivo de brindar absoluta claridad a la opinión pública y blindar la gestión de los fondos públicos, se precisa que la aprobación del documento no implica la disponibilidad inmediata de caja ni la adjudicación directa de contratos”, agregó.

Publicidad

Asimismo, señaló que el desarrollo de estas inversiones se deberá adelantar bajo criterios de transparencia, pluralidad de oferentes y correcto manejo de los recursos públicos.