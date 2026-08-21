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Blu Radio  / Nación  / Gobierno autorizó a Hidroituango a aumentar el llenado del embalse antes de llegada de El Niño

Gobierno autorizó a Hidroituango a aumentar el llenado del embalse antes de llegada de El Niño

En este momento el nivel de los embalses está en el 79%, pero debería llegar al 80% antes del final del año.

Hidroituango.jpg
EPM
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 21 de ago, 2026

El Gobierno Nacional va a permitir que Hidroituango aumente el llenado del embalse para almacenar más agua antes de la llegada definitiva del fenómeno de El Niño. Esta será una medida temporal, según explicó el ministro de ambiente, Fabio Arjona.

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"Después de una evaluación técnica y de diferentes estudios sobre el comportamiento del agua. La ANLA autorizó temporalmente a Hidroituango a subir el nivel de su embalse de la cota 408 a la 420, de acuerdo con las condiciones originales de su licencia ambiental. Así podremos almacenar agua ahora, antes de que lleguen los meses más críticos de El Niño, y utilizar esa reserva cuando los caudales del río disminuyan"; explicó Arjona.

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Es importante recordar que, según los cálculos de XM, los embalses deberían llegar al 80% antes del final del año para poder resistir los meses de verano y de sequía.

"Esta es una medida temporal y estará bajo monitoreo permanente. Si se presentan afectaciones en las captaciones, la calidad del agua, los ecosistemas o las comunidades, o aparecen alertas hidráulicas o geotécnicas, la operación tendrá que ajustarse o suspenderse. Con la Agenda ABC nos estamos preparando hoy como la mejor manera de proteger el agua y la energía que Colombia necesitará mañana"; agregó Arjona.

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