Tolima bajo fuego: incendios forestales han consumido 30.000 héctareas en el departamento

El departamento del Tolima enfrenta una de sus crisis ambientales y de gestión del riesgo más severas de los últimos años debido a una devastadora ola de incendios forestales que coincide, de manera crítica, con las consecuencias de un reciente sismo. En diálogo con Mañanas Blu, la gobernadora de Tolima, Adriana Magali Matiz, ofreció desde el corregimiento de Gualanday, en el municipio de Coello, un panorama alarmante sobre la magnitud de la emergencia. Aunque los registros preliminares de la administración departamental estiman que el fuego ha arrasado más de 20.000 hectáreas, la rápida propagación de las llamas mantiene bajo amenaza a múltiples poblaciones.

Emergencia en cifras y grave afectación agropecuaria

La magnitud de la tragedia territorial mantiene en máxima alerta a los organismos de socorro. Según el último informe entregado por la mandataria departamental, el Tolima registra "en este momento 24 incendios activos en 13 municipios del departamento y unos incendios que son de gran magnitud".

Uno de los focos más preocupantes se localiza en el cerro Las Mercedes, entre los municipios de Suárez y Carmen de Apicalá, donde una conflagración con una cobertura de siete kilómetros amenaza directamente las instalaciones de una empresa del sector avícola.

Incendios forestales Foto: Gobernación Tolima

El impacto sobre la economía campesina y la biodiversidad es devastador. "El daño ambiental y el daño en el sector agropecuario ha sido muy grande", advirtió la gobernadora. Las llamas han consumido por completo cultivos de limón, maíz, aguacate, café, mango y plátano.



Asimismo, la ganadería afronta una situación de extrema urgencia: "Tenemos más de 18000 reces en este momento que no tienen alimento porque los pastos quedaron totalmente quemados". A esta catástrofe productiva se suma el sufrimiento de la fauna silvestre; fundaciones locales y la autoridad ambiental (Cortolima) han rescatado iguanas heridas en las vías y reportado el hallazgo de múltiples animales calcinados en las zonas de desastre.

Incendios forestales Foto: Gobernación Tolima

Sospechas de manos criminales bajo investigación

Más allá de las altísimas temperaturas asociadas al fenómeno de El Niño, las autoridades departamentales sospechan que varios de los focos de fuego no han sido accidentales o causados por la naturaleza. "Una cosa es enfrentar la fuerza de la naturaleza y otra muy distinta, que esa tragedia sea provocada deliberadamente por manos criminales", aseveró Matiz.

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La gobernadora reveló que, durante su recorrido nocturno por Coello, miembros de la comunidad denunciaron haber visto a personas en motocicleta iniciando deliberadamente las llamas en la vereda Potrerillo. Indicios similares se han presentado en el municipio de Ortega. Ante estas graves denuncias, la mandataria se comunicó directamente con el director de Fiscalías del Tolima para iniciar un proceso investigativo riguroso, advirtiendo que "contra quienes lo provocan deliberadamente, pues también se tiene que responder con todo el rigor de la ley".

Incendios forestales Foto: Gobernación Tolima

Una doble tragedia y llamado a la solidaridad nacional

La capacidad de respuesta del Tolima se encuentra desbordada debido a una inédita coincidencia de desastres naturales. Al drama de los incendios forestales se añaden las secuelas de un terremoto en el suroccidente del país, que dejó afectaciones en más de 15 viviendas y provocó el colapso de 168 instituciones educativas de un total de 200 afectadas en el departamento.

Para acelerar la reconstrucción de las viviendas afectadas por los incendios y el sismo, la Gobernación anunció la realización de un concierto solidario el próximo 5 de septiembre. Este evento, impulsado por artistas como Santiago Cruz, Juan Carlos Arabanda y la agrupación Golpe a Golpe, buscará recaudar materiales de construcción a través de un bono solidario. "No nos podemos quedar esperando aquí, echemos para adelante... necesitamos reconstruir", concluyó la mandataria.