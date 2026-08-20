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Gualanday bajo el fuego: incendio rodea la población y habitantes claman ayuda urgente

Las llamas avanzan por los cerros y amenazan viviendas y establecimientos. La comunidad asegura que algunas casas habrían sido alcanzadas por el fuego.

Incendio.
Por: Fernando Rojas Valencia
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

Impresionantes imágenes dejan ver la magnitud de la emergencia que se vive en el corregimiento de Gualanday, jurisdicción de Coello, Tolima.

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Desde el sector de Caimito, las llamas avanzan por los cerros y se acercan peligrosamente a la zona poblada, mientras familias enteras viven momentos de angustia ante un incendio que parece extenderse por diferentes puntos.

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La emergencia, según relatan los habitantes, lleva varias horas. El fuego ha consumido amplias zonas de vegetación y amenaza viviendas y establecimientos comerciales.

En medio de la desesperación, la propia comunidad ha salido a intentar contener las llamas y auxiliar a las familias afectadas.

La situación llevó ,incluso, a un desesperado llamado de ayuda por parte de la Policía en Gualanday.

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"Personas que viven alrededor de las veredas Caimito, Chaguala, que nos quieran venir a colaborar. Se está quemando absolutamente todo, todo el sector por acá. De corazón le pedimos por parte de la Policía ayuda, que nos unamos todos”, expresó la patrullera Paula Sánchez, de la subestación de Policía de Gualanday.

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Mientras los organismos de socorro intentan atender los diferentes focos, los habitantes aseguran que la emergencia parece multiplicarse.

“Logramos ayudarle a sacar a la muchacha, lo que más pudimos. Aquí han llegado bomberos, llegaron varios carrotanques, pero cada rato se están formando más y más incendios. Se controla uno”, relató uno de los ciudadanos que participa en las labores de emergencia.

A la preocupación por el avance del fuego se suma otro problema que, según denuncian residentes del corregimiento, dificulta las labores para enfrentar las llamas, la falta de agua.

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"Y para peor, quitaron el agua en Gualanday, no hay agua. ¿Cómo recogemos agua?”, cuestionó una habitante en medio de la emergencia.

El incendio mantiene en vilo a las familias. Algunos ciudadanos aseguran que el fuego ya habría alcanzado viviendas en sectores cercanos a la población.

"Yendo hacia Chicoral o Bogotá, donde está el colegio, todo eso se ha quemado, se han incendiado las casas”, afirmó otro habitante al describir el panorama que se vive en la zona.

La emergencia ocurre en una zona especialmente sensible. Los habitantes y las autoridades mantienen la alerta por la presencia de infraestructura de transporte de hidrocarburos en sectores cercanos, una situación que aumenta la preocupación frente a una eventual expansión del incendio.

Por ahora, no existe un balance oficial sobre el número de viviendas afectadas, las hectáreas consumidas por el fuego ni las posibles personas damnificadas, 14 personas han sido atendidas por inhalación de humo.

Mientras tanto, en Gualanday continúa la lucha contra las llamas.

Bomberos, carrotanques, autoridades y habitantes intentan contener un incendio que, a esta hora, mantiene rodeada de humo y fuego a una de las poblaciones más afectadas por la nueva emergencia de incendios en el Tolima. La emergencia continúa en desarrollo.

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