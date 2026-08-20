De la bioeconomía al arte: 8 iniciativas fueron premiadas en BIBO 2026

Ocho iniciativas de diferentes regiones del país fueron reconocidas este jueves 20 de agosto en la edición número 16 de los Premios BIBO 2026 entregados por El Espectador, los cuales tienen como objetivo destacar proyectos que aporten a la protección y restauración de la naturaleza mientras generan oportunidades para las comunidades.

Los ganadores fueron escogidos entre 103 postulaciones y recibieron reconocimientos en 4 categorías divididas en procesos comunitarios, bioeconomía, educación ambiental y arte.

La primera categoría de la mañana en ser galardonada fue “Procesos comunitarios que restauran la paz con la naturaleza”. La Sociedad Ornitológica de Córdoba, en Tierralta, fue premiada por la Reserva Natural La Cristalina, una iniciativa que combina conservación de la biodiversidad, ciencia y participación comunitaria en el Alto Sinú.

Trébola Organización Ecológica, con “Todos somos Plastipaz”, un proyecto desarrollado en Mesetas, Meta, que aprovecha residuos plásticos mediante un modelo de economía circular y los convierte en una oportunidad de desarrollo para comunidades afectadas por el conflicto, también fue reconocida.



En la categoría “Bioeconomía para el desarrollo de los territorios” hubo tres ganadores. El primero fue la Industria Licorera de Caldas que recibió el reconocimiento por “Arena que Transforma”, una iniciativa que convierte el vidrio en arena reciclada para nuevos usos y contribuye a disminuir la extracción de recursos naturales.

Por su parte, Lagunas Adventure, de Mapiripán, Meta, fue premiada por impulsar el turismo de naturaleza comunitaria como una alternativa para conservar los ecosistemas, generar ingresos y fortalecer la construcción de paz.

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El tercer reconocimiento de esta categoría fue para la Empresa de Servicios Públicos Red Vital de Paipa E.S.P., que desarrolla acciones de economía circular mediante el aprovechamiento de residuos orgánicos y de cartón.

La siguiente categoría fue “Aulas que cuidan y transforman”. La Institución Educativa Luis López de Mesa, de Bahía Solano, Chocó, fue premiada por convertir los ecosistemas marino-costeros en espacios de aprendizaje para sus estudiantes.

A su vez, la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano también ganó por su “Escuela del Agua y Cambio Climático”, que tiene como fin fortalecer las capacidades de las comunidades para enfrentar problemáticas ambientales y climáticas.

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Finalmente, en la categoría “ConservArte”, el reconocimiento fue para “Sinfonía Trópico”, una iniciativa que combina arte, ciencia y creación colectiva para generar conciencia sobre la biodiversidad y el cambio climático, especialmente entre jóvenes de territorios afectados por conflictos socioambientales.

La ceremonia que se realizó en el Salón Verde de Caracol Televisión reunió proyectos comunitarios, educativos, empresariales y culturales que muestran cómo la protección de la naturaleza también puede convertirse en una herramienta de desarrollo y bienestar para los territorios.