Terremoto de 7,2 remece los Andes de Perú y deja tres heridos y daños en infraestructura

Un terremoto de magnitud 7,2 remeció este jueves la región Ayacucho, en los Andes del sur de Perú, seguido por dos réplicas de menor intensidad, que provocaron, hasta el momento, lesiones en tres personas, además de daños en 11 colegios y al menos 12 centros de salud, incluidos de regiones aledañas a la zona del epicentro.

El epicentro del terremoto, que se registró a las 13:00 horas (18:00 GMT) de este jueves, fue establecido a 35 kilómetros al norte del distrito de Coracora, en la región de Ayacucho, y a una profundidad de 108 kilómetros.

En tanto que las dos réplicas fueron de magnitud 4,2 y 4,0 también al norte de Coracora y con profundidades de 108 y 116 kilómetros, respectivamente.

Según el último informe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el Ministerio de Salud registró a tres personas lesionadas, aparentemente al evacuar sus domicilios durante el sismo, que fueron atendidas en el Hospital de Apoyo de Coracora.



Igualmente, el reporte agregó que se reportaron afectaciones en 10 instituciones prestadoras de servicios de salud (Ipress) en Ayacucho y 2 en la vecina región de Cusco.

No obstante, los servicios de atención se mantienen operativos, indicó la fuente oficial.

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El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del ministerio de Educación, reportó afectaciones en nueve instituciones educativas de Ayacucho, y dos de la región Apurímac, por ese motivo se dispuso el aislamiento preventivo de los ambientes afectados y coordinaron acciones para garantizar la continuidad del servicio educativo.

El reporte de Defensa Civil añadió que el ministerio de Energía y Minas activó su plan de contingencia por la interrupción del servicio eléctrico que afectó a 6.023 usuarios en la provincia de Nazca, en la también sureña región Ica, y a 2.990 usuarios del distrito de Puquio, provincia de Lucanas, en Ayacucho.

A raíz del sismo, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció el viaje inmediato a la zona del ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, para supervisar las acciones de atención y respuesta ante la emergencia.

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Galarreta hizo el anuncio durante su presentación ante la cámara de Diputados para presentarla política general del gobierno de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, tras asumir la presidencia de Perú el pasado 28 de julio.

Un primer informe de Defensa Civil detalló que el movimiento sísmico fue percibido "fuerte" en los distritos de Coracora, Chumpi, Coronel Castañeda, Pacapausa, Pullo, Puyusca, San Francisco de Ravavayco y Upahuacho, de la provincia de Parinacochas, en la región de Ayacucho; así como en el distrito de Nazca, en la región vecina de Ica.

Además, se sintió "moderado" en las jurisdicciones de Ica y Pisco, y fue percibido "leve" en los distritos de Aymaraes, Cotabamba y Andahuaylas en la región de Apurímac; y en Omate, Chojata, Coalaque, Ichuña, La Capilla, Lloque, Matalaque, Puquina, Quinistaquillas, Ubinas y Yunga, en la región de Moquegua.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) añadió que está coordinando con las autoridades regionales y locales, monitorea la situación y exhorta mantener activos sus centros de operaciones de emergencia locales.

Tras el sismo, en redes sociales han circulado imágenes de nubes de polvo causadas por deslizamientos de tierra en cerros de zonas cercanas a poblaciones, sin daños personales o materiales.