Video: así vivió periodista en Perú el fuerte terremoto de 7,2; tenía listo kit

La tranquilidad en las costas de Perú fue interrumpida en la tarde de este 20 de agosto por un fuerte terremoto de 7,2 que tuvo como epicentro la costa de ese país, de acuerdo con información del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y que quedó captado por los ciudadanos en videos en redes sociales.

Sin embargo, una periodista es la que se ha llevado miles de aplausos en redes sociales por la manera en que vivió y controló la situación en la emisión central mientras se desarrollaba el terremoto. Estaba tan preparada que junto a ella tenía un kit de supervivencia y muchos le reconocieron ese profesionalismo.

"Le pedimos a la población que mantenga la calma, sabemos que esto ha ocurrido durante la semana. La calma y tener preparada la mochila de emergencia, lo conversamos aquí a diario, le pedimos a la población ejecutar lo que ha preparado. Ejecutar el plan familiar y lo que nos ha enseñado los expertos", comenzó a decir la periodista, mientras se veía como muchas personas salían del set.

Pero, a su vez, ella tenía en su mano su kit de supervivencia mientras explicaba qué tenía que tener y cómo usarlo, pero, aún así, siguió al aire para acompañar a todos los oyentes durante la emergencia.



"La mochila de emergencia y el plan de emergencia. Hay que mantener la calma en este tipo de situaciones y ejecutar los planes para este tipo de situaciones. Bajen con calma y tranquilidad", fueron parte de su tranquilidad y sus comentarios mientras se movía todo.

El clip se hizo viral a nivel internacional por el profesionalismo que mostró la presentadora mientras sucedía todo esto en el set y en varias zonas del Perú, que, por ahora, se desconoce los daños que dejó esto en el país.

Durante el terremoto de 7.2 en Perú, una periodista mantuvo la calma en plena transmisión en vivo y mostró su kit de emergencia mientras el sismo duró casi dos minutos.#StarNews #InformaciónImprescindible pic.twitter.com/iEWJgLxp2F — StarNews Noticias (@StarNewsNoti) August 20, 2026