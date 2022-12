Gobierno califica de indignante que Farc no reconozca a Clara Rojas como víctima

El Gobierno Nacional, a través del jefe de la delegación del Gobierno, Humberto de la Calle , llamó "denigrante" e "inexplicable" el comunicado de las Farc en el que aseguran que no consideran víctima a Clara Rojas y le exige al grupo guerrillero una aclaración.

Según De la Calle, el pronunciamiento de la guerrilla “viola su dignidad como persona y como mujer, es una muestra de desprecio a una víctima que sufrió durante varios años el secuestro a manos de las Farc”.

Además, el jefe de la delegación del Gobierno en La Habana exigió “de este grupo claridad sobre su sinceridad para reconocer a las víctimas del conflicto”.

“Esperamos que la Farc se pronuncien sobre estos desafortunados hechos”, dijo De la Calle, al agregar que el comunicado además viola los derechos del hijo de Clara Rojas, Emmanuel.

En el artículo también se ataca a Ingrid Betancourt, “en donde con una muestra superlativa de crueldad se llega a denigrar al general Mendieta que llega hasta la burla”, dijo el negociador de paz del Gobierno.

Cabe recordar que en las últimas horas la delegación de las Farc en La Habana emitió un documento en el que asegura que Clara Rojas decidió voluntariamente acompañar en su cautiverio a la entonces candidata presidencial Ingrid Betancourt, de la que era jefa de campaña.

Horas después, la representante liberal aseguró que siente desazón por las recientes declaraciones de las Farc y señaló que esos testimonios afectan el proceso de paz.

"Yo pensé que en el tema de mi secuestro ya habíamos pasado la página. Quizás, porque yo me he venido esforzando por hacerlo, incluso he efectuado el ejercicio del perdón. Cuando ellos vienen con esta situación me sorprende totalmente porque yo he sido generosa. Por supuesto, entiendo que yo he tomado una posición crítica, a pesar de que estoy de acuerdo con la paz y el proceso", afirmó.