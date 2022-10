Gobierno confirma salida de Gustavo Morales de SuperSalud

Fuentes de la Casa de Nariño confirmaron que es eminente la salida de Gustavo Morales de la Superintendencia de Salud.

Publicidad

Sin embargo, el funcionario afirmó que no ha renunciado. “No tengo ninguna información oficial sobre mi salida, no he presentado renuncia distinta a la protocolaria que le pidieron a todos los funcionarios antes de la posesión presidencial”, dijo el superintendente.

Según fuentes extraoficiales, el jefe de Estado aprobó esa renuncia protocolaria después de que Morales emitiera una circular sin consultarla con el ministro de Salud, Alejandro Gaviria.

Publicidad

El articulado estaría relacionado con la reglamentación de las inversiones de las EPS en clínicas y hospitales con recursos públicos.