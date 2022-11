Gobierno descarta Constituyente tras decisión de JEP sobre Santrich

Desde la casa de Nariño, la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, aseguró que el Gobierno descarta por completo una Constituyente en medio de la tormenta producida por la no extradición y libertad de Jesús Santrich.

En una comunicación en conjunto con el comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y el alto comisionado para los DDHH, Francisco Barbosa, la vicepresidenta explicó que desde hoy se adelantan las mesas sectoriales al interior del Gobierno para verificar cuál podría ser la salida jurídica para reversar la decisión de la JEP.

Publicidad

Sobre la posibilidad de una Constituyente para reformar la Jurisdicción Especial para la Paz, tal y como se está planteando desde el Congreso, la vicepresidenta manifestó que el Gobierno no ha pensado en el escenario de la Constituyente.

Lea también: Tras renuncia del fiscal, uribismo pide a Duque liderar constituyente

“Tenemos suficiente institucionalidad e instrumentos que permiten salir adelante de este momento difícil pero que de ninguna manera es la crisis que se está planteando”, dijo.

Publicidad

Aclaró que, las instituciones del Gobierno tienen solidez y el presidente, Iván Duque, ha estado al frente de la institucionalidad dando un parte de tranquilidad a los colombianos.

En caso de que en segunda instancia sea negado el recurso de apelación en la JEP, Ramírez manifestó que el Gobierno respetará esa decisión y es posible que busque otras alternativas bajo la Constitución, sin aclarar cuáles.

Publicidad

Sobre la relación actual con Donald Trump, el Gobierno aseguró que van por buen camino y continúan bajo un principio de corresponsabilidad, por lo que siguen operando en materia judicial e hicieron un llamado urgente para que toda la información que las autoridades estadounidenses tengan sobre este y otro caso sean entregadas a la Fiscalía.

Por último, el Gobierno envió una crítica a la Justicia Transicional por no solicitar las fechas de los videos entregados como pruebas en el proceso porque "no se están objetando las pruebas, se está objetando el hecho de que no se tengan la certeza sobre la fecha”.