Gobierno objetará ley que reduce aporte de salud de los pensionados

La Plenaria del Senado aprobó en último debate el proyecto de ley que rebaja de 12 % a 4 % el aporte a la Salud que hacen las personas pensionadas con salarios de 4 SMLV o menos en Colombia.



Frente a esto, Andrés Escobar, viceministro de Hacienda, señaló en Mañanas BLU que el Gobierno objetará dicha ley porque esto tendría un costo anual muy alto para el país.



“Entiendo la solicitud de los pensionados, el problema es que cuando se baja del 12 % al 4 % la cotización a salud de los pensionados de menos de 4 salarios mínimos, que son la gran mayoría, como un millón 800 mil personas, eso tiene un costo anual de 2.3 billones de pesos”, manifestó.



Explicó que el Ministerio de Hacienda, en cabeza del ministro Mauricio Cárdenas, advirtió que la contribución a salud es un parafiscal, es decir un tributo, que tendría que contar con el apoyo del Gobierno, lo cual no sucedió.



“Hay una ley del 2003, que es la ley de responsabilidad fiscal, que dice que si se decide bajar un ingreso, en este caso del sistema de salud colombiano, se tiene que decir con qué fuente se va a reponer y este proyecto tampoco lo hace”, puntualizó el funcionario.



Por su parte, el parlamentario Alexander López, autor de la iniciativa, sostuvo que "este Proyecto de Ley hace justicia con un millón de pensionados en Colombia. Con el régimen actual de aportes el pensionado en la práctica no tiene la condición de empleador ni de trabajador, lo que generaba que tengan que pagar un aporte a salud del 12 % con un gran impacto a su calidad de vida y al lograr reducirlo a un 4 % hicimos justicia con los pensionados”.



