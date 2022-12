Gobierno prepara norma para que alquilar casas o fincas tenga registro de turismo

En diálogo con BLU Radio,dijo que el Gobierno prepara una

norma para que personas que alquilen casas, apartamentos o fincas tengan registro de turismo.

“Lo que no debería suceder es que no exista una nivelación de la cancha porque la competencia no es equitativa. Esa nivelación de cancha se logra con acuerdos con las plataformas electrónicas para poder controlar la prestación del servicio”, explicó.

El ministro, que añadió que en Colombia hay unas 30 mil personas que utilizan plataformas como Airbnb para alquilar sus casas y apartamentos con fines turísticos.

De acuerdo con el funcionario, es necesario encontrar la manera para que esas plataformas retengan, declaren o paguen las obligaciones tributarias. Los impuestos, según el funcionario, que deberían pagar son: renta, IVA o las contribuciones parafiscales en el sector turístico.

“En ciudades como México y Quebec se lograron acuerdos con estas plataformas en las que estas se comprometen a hacer un recaudo sobre las reservas que realizan para cumplir con las obligaciones con los actores de gobierno”, dijo.

La advertencia de Iván Duque se dio luego de que el presidente de Cotelco, Gustavo Toro, advirtiera sobre la informalidad de plataformas que ofrecen servicios de alojamiento en establecimientos ilegales.

“Le he dado instrucciones muy precisas al viceministro de Turismo, Juan Pablo Franky, para que establezcamos todos los mecanismos regulatorios, de tal manera que esas plataformas tengan que ceñirse al registro de turismo y al pago de impuestos de manera transparente”, dijo Duque.

