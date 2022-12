Gobierno y Farc retoman diálogos en La Habana

La delegación de paz del Gobierno retornó este martes a Cuba para continuar a partir de este miércoles las negociaciones con las Farc en un ambiente de optimismo luego de la decisión de Estados Unidos de nombrar un enviado especial para este proceso.



Los diálogos de paz en la capital cubana, iniciados en diciembre de 2012, recibieron en los últimos días un vigoroso respaldo de la comunidad internacional expresado por Estados Unidos , Alemania y por el exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, de visita en Bogotá .



El principal apoyo, festejado por todas las partes, lo dio el presidente estadounidense, Barack Obama, al nombrar el pasado viernes al veterano diplomático Bernard Aronson como su enviado para la paz de Colombia lo que, en opinión de su secretario de Estado, John Kerry, implicará más directamente a EE.UU. en este proceso.



El jefe de la delegación de paz del Gobierno colombiano, Humberto de la Calle, calificó como una "buena noticia" la designación de Aronson, al intervenir en el foro "Ideas", organizado por la Universidad El Rosario y el diario El Tiempo.



De la Calle subrayó que Aronson no hará parte de la mesa de negociación de La Habana ni será mediador, "pero realmente su ayuda será invaluable".



"Además tiene un efecto simbólico tremendo, es una profunda muestra de confianza en el proceso", dijo De la Calle horas antes de emprender el viaje a La Habana para iniciar mañana el ciclo 33 de negociaciones.



En días anteriores el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y la delegación de paz de las Farc también elogiaron el nombramiento de Aronson.



"Celebro este anuncio porque reafirma el compromiso de los Estados Unidos con el proceso de paz, tal como me lo han expresado en repetidas ocasiones el presidente Obama y varios miembros de su gabinete", manifestó Santos en un comunicado de su despacho.



Las Farc, por su parte, consideraron la designación del enviado "una necesidad, tomando en cuenta la presencia e incidencia permanente que Estados Unidos tiene en la vida política, económica y social de Colombia".



La negociación de paz, que en estos casi 27 meses ha producido acuerdos preliminares en tres de los cinco temas de la agenda, relativos a tierras y desarrollo rural, participación política y drogas y cultivos ilícitos, también recibió en los últimos días el respaldo de Alemania por medio de su ministro de Asuntos Exteriores, Frank Walter Steinmeier.



El jefe de la diplomacia germana ofreció en una visita a Colombia la experiencia jurídica de su país en períodos de transición para apoyar el postconflicto que debe abrirse si el Gobierno y las FARC llegan a un acuerdo de paz.



También rompió una lanza en favor del proceso Annan, quien este lunes se reunió con el presidente Santos en Bogotá.



"El progreso al que han llegado nos da mucha esperanza a todos nosotros de que este conflicto sea resuelto y Colombia pueda conocer la paz", manifestó el exsecretario general de la ONU desde lo alto de la experiencia que le da el haber impulsado el fin de conflictos como los de Sierra Leona y Timor Oriental.



En la delegación que viajó a Cuba no está el comisionado de Paz de Colombia, Sergio Jaramillo, justamente porque mañana participará con Annan en un foro sobre la justicia transicional, el mecanismo diseñado por el Gobierno para facilitar la desmovilización sin impunidad de miembros de grupos armados al margen de la ley que pacten la paz.



La nueva ronda de diálogos se desarrollará, al igual que la anterior, en medio de un cese el fuego unilateral e indefinido de las Farc que ya cumple dos meses y que, según distintos organismos, ha sido respetado.



En el anterior ciclo las Farc anunciaron además que dejarán de reclutar menores de 17 años para su filas , decisión que fue recibida con satisfacción pero con reservas por el Gobierno, que considera que esa guerrilla debería excluir también a los jóvenes de menos de 18 años, que marca la mayoría de edad en el país.



EFE