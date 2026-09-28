Las Fuerzas Militares mantienen una ofensiva contra las redes dedicadas a la minería ilegal, con un balance de 124 personas capturadas y 269 unidades de producción minera y socavones neutralizados desde que inició el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, el pasado 7 de agosto.

Las operaciones, según las autoridades, buscan afectar la infraestructura utilizada por estas organizaciones para extraer recursos de manera ilícita y, al mismo tiempo, reducir el impacto ambiental provocado por esta actividad en diferentes regiones del país.

Golpe a la minería ilegal: 124 capturados y 269 puntos neutralizados desde el 7 de agosto. Suministrada.

Durante los procedimientos fueron incautados 55.668 galones de combustible, 40 unidades de maquinaria amarilla, 127 equipos de otro tipo de maquinaria, 77 dragas y 16 dragones. Según las Fuerzas Militares, la intervención de estos elementos afecta directamente la capacidad logística de las estructuras que utilizan la minería ilegal como fuente de financiación.

La ofensiva también apunta a las rentas de organizaciones armadas y criminales, que, de acuerdo con la Fuerza Pública, encuentran en la explotación ilícita de recursos naturales una fuente de ingresos para sostener sus estructuras y adquirir material para sus actividades criminales.



Además del componente de seguridad, las operaciones buscan contener la devastación ambiental asociada a la minería ilegal y fortalecer la presencia del Estado en las zonas donde estas actividades afectan los recursos naturales y a las comunidades.