Gracias a cámara de seguridad, delicuentes no pudieron robar costoso equipo óptico en Armenia

Gracias a un seguimiento con cámaras de seguridad en Armenia, Quindío, un autorefractómetro-queratómetro utilizado para medir la graduación de los ojos en optometría fue recuperado por la Policía Nacional. Los asaltantes habían aprovechado la soledad de la calle a plena luz del día, para ingresar al local y llevárselo en un taxi.

Sobre la búsqueda se refirió el Mayor César Vallejo, comandante del Primer Distrito de Policía en Armenia: "Por medio de las cámaras de seguridad de la Cámara de Comercio y los frentes de seguridad, la Policía del departamento del Quindío le hacen seguimiento a estos actores delincuenciales; los ubica en el municipio de Ibagué; y con un trabajo articulado de la Metropolitana de Ibagué y el departamento de Policía Quindío; estos elementos son ubicados".

El valioso equipo, avaluado en más de 17 millones de pesos fue devuelto a sus propietarios, que destacaron la rapidez de las autoridades.

“De antemano, quiero agradecer a la Policía del Quindío, por su ardua labor ya que gracias a ellos se pudo recuperar el elemento óptico hurtado de una manera muy rápida y eficiente", señaló el propietario de establecimiento hurtado.

