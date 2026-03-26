Accidente de tractocamión provoca cierre total en la vía Armenia-Ibagué

Un accidente de tránsito se registró en la vía que comunica a los departamentos de Tolima y Quindío, en el tramo entre Cajamarca y Calarcá, a la altura del Alto de La Línea, uno de los corredores viales más importantes del país.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la emergencia involucró a un tractocamión que habría presentado fallas mecánicas, lo que desencadenó el siniestro. En medio del incidente, el vehículo de carga pesada terminó volcado lateralmente y su tráiler quedó atravesado sobre la calzada, provocando afectaciones en la movilidad.

Las autoridades reportaron cierre total de la vía mientras se desarrollaban las labores de atención y rescate del vehículo. Personal operativo del Instituto Nacional de Vías (Invías), junto con los concesionarios encargados del corredor, adelanta maniobras con apoyo de grúas especializadas para retirar el automotor y restablecer el paso lo más pronto posible.

Según el reporte preliminar entregado por las autoridades, el accidente involucraría a dos vehículos. Sin embargo, hasta ahora no se ha emitido información oficial sobre personas heridas ni sobre el estado de salud de los conductores.

