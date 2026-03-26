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Blu Radio  / Nación  / Accidente de tractocamión provoca cierre total en la vía Armenia-Ibagué

Accidente de tractocamión provoca cierre total en la vía Armenia-Ibagué

El Instituto Nacional de Vías (Invías) reportó el cierre en el sector del Alto de la Línea.

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