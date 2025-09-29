Gobernadora y congresistas del Meta piden al INVIAS estudios de puntos críticos en la vía al Llano

La gobernadora Rafaela Cortés y la bancada de congresistas del departamento del Meta emitieron un comunicado a la opinión pública, exigiendo acciones inmediatas y concretas para superar la crisis de la Vía al Llano, la cual ha paralizado el desarrollo económico de los Llanos Orientales.

La preocupación radica en la importancia de este corredor vial: la Vía al Llano es el principal punto de conexión de los Llanos Orientales con el centro del país, funcionando como arteria para la agroindustria, el comercio y el turismo. La situación actual afecta la economía de más de 4 millones de habitantes de Meta, Arauca, Casanare, Vichada, Guaviare, Guainía y Vaupés.

Las repetidas interrupciones y cierres han provocado un impacto económico devastador. Según el comunicado, las pérdidas en este corredor superan los $800.000 millones. Este golpe no solo afecta a empresarios y comunidades, sino que también lastra la competitividad de una región que es pilar de la economía nacional, al aportar el 75 % de las regalías de la Nación.

Ante la magnitud de la emergencia, la bancada anunció gestiones directas para obligar a las entidades responsables a avanzar. El punto central de su estrategia es la solicitud formal a la concesión vial y al Invías para que entreguen los estudios y diseños de los tramos que aún están pendientes de intervención. El objetivo es contar con la documentación técnica lista para exigir de inmediato el apoyo y la asignación financiera del Gobierno Nacional para las obras cruciales.



Adicionalmente, hicieron un llamado respetuoso, pero firme, al Gobierno Nacional para que el Meta y las regiones de la Amazonía y la Orinoquía sean tratados con la dignidad e importancia que merecen. La dirigencia insiste en que la riqueza natural y el potencial productivo de estas zonas justifican una priorización en la agenda de infraestructura del país.

Para garantizar la transparencia y la acción efectiva, se exige la reactivación de la Comisión Accidental para la región. Este espacio será crucial para convocar al Gobierno, entidades territoriales, empresarios y sociedad civil, con el fin de definir compromisos concretos, plazos y responsabilidades claras para la reconstrucción definitiva de la Vía al Llano.