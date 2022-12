Gracias a video estoy vivo, hasta Medicina Legal me incapacitó: Concejal de Chía

BLU que el vídeo del Canal RCN que registró los hechos le salvó la vida y que fue víctima de agresiones de la Policía Nacional y prueba de ello es que Medicina Legal lo incapacitó 15 días.

Según Martínez, de 28 años, el procedimiento de la Policía estuvo cargado de “violencia” y la única manera de “garantizar su integridad y derechos” fue buscar la Escuela Militar, ya que actualmente cursan denuncias suyas en contra de esa institución y del Ministerio de Defensa.

“Mi actuación no fue la más correcta, pero el procedimiento me dio mucha desconfianza después de todas las amenazas que he recibido” y recordó que también denunció a un funcionario de la Policía, que no especificó, por esas mismas amenazas.

Martínez se defendió de los cinco escándalos anteriores por los que ha encabezado titulares y adujo que se trata de una “persecución política” y que ha entablado acciones judiciales en contra de funcionarios.

