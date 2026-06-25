Gral. Sanabría afirma que Laura Sarabia lo llamó para frenar operativos de la Policía; ella responde

El exdirector de la Policía Nacional, general (r) Henry Sanabria, aseguró que durante su gestión recibió llamadas de la entonces jefa de gabinete de la Presidencia y directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia, relacionadas con procedimientos operativos de la institución. Según el oficial retirado, una de esas comunicaciones ocurrió tras un operativo contra un grupo de delincuencia organizada y fue interpretada por él como un llamado de atención en el marco de la política de Paz Total impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, Sarabia negó haber impartido instrucciones para detener acciones policiales y sostuvo que únicamente realizó consultas por solicitud del jefe de Estado.

Las declaraciones se produjeron en una entrevista concedida por Sanabria a Mañanas Blu, en la que también se refirió a las recientes revelaciones sobre presuntos beneficios otorgados a estructuras criminales durante el desarrollo de la política de paz del Gobierno.

Sanabria relata dos llamadas de Laura Sarabia

Durante la conversación, el exdirector de la Policía explicó que recibió dos llamadas de Laura Sarabia mientras ejercía como comandante de la institución. La primera, indicó, estuvo relacionada con la intervención del entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD, hoy Undmo) durante una protesta de colectivos feministas en Bogotá. Según Sanabria, la entonces funcionaria cuestionó el uso de la fuerza por parte de la Policía cuando el procedimiento ya estaba en marcha.

"La llamada que recibí de ella fue recriminando el uso legítimo de la fuerza", afirmó el general, quien aseguró que respondió respaldando la actuación del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá por considerar que se ajustaba a la Constitución y a la ley.



La segunda comunicación, según su versión, ocurrió después de un operativo contra una organización delincuencial, aunque reconoció que no recuerda con precisión si se desarrolló en Bogotá o Medellín.

"Me manifestó que debía recordar que el proceso de paz no era solamente con los grupos armados, sino con todos los actores delincuenciales", sostuvo Sanabria. Aunque aclaró que la llamada ocurrió cuando el procedimiento ya había finalizado y que nunca recibió una orden expresa para cancelarlo, señaló que interpretó esa comunicación como un llamado de atención.

General Henry Sanabria, exdirector de la Policía Nacional Foto: Blu Radio

"Nunca suspendimos operaciones"

Pese a sus afirmaciones sobre las llamadas, el general retirado insistió en que la Policía Nacional nunca dejó de ejecutar procedimientos por instrucciones que considerara contrarias a la ley.

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"Las órdenes ilegítimas no se cumplen", manifestó durante la entrevista, al asegurar que las decisiones operacionales siempre estuvieron sustentadas en la Constitución y las normas vigentes.

Asimismo, explicó que las limitaciones operativas únicamente se presentaban en aquellos casos relacionados con grupos armados cobijados por procesos de negociación contemplados en la Ley de Orden Público, pero no frente a organizaciones de delincuencia común.

Cuestionamientos sobre la inteligencia policial

Otro de los temas abordados por Sanabria fue la conformación de la cúpula policial al inicio del actual Gobierno. El exdirector afirmó que tres coroneles especializados en inteligencia y operaciones fueron retirados de cargos estratégicos pocos días después de haber sido designados, decisión que atribuyó al entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, aunque aseguró que nunca recibió una explicación oficial sobre los motivos.

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A juicio del general, esos cambios terminaron debilitando la capacidad de inteligencia de la institución: "Entendí que el tema no era fortalecer, sino dejar el ambiente caldeado para que se produjera un exitoso proceso de paz", expresó, al relacionar esas decisiones con la estrategia gubernamental de Paz Total.

Laura Sarabia rechaza las acusaciones

Tras las declaraciones del general, la hoy embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, respondió también en entrevista con Blu Radio y negó haber ordenado suspender operativos policiales.

La funcionaria sostuvo que el propio Sanabria reconoció que nunca existió una instrucción expresa para detener procedimientos y afirmó que su versión ha cambiado respecto a declaraciones anteriores.

"Él empezó diciendo que yo lo había llamado a detener operaciones. Hoy ya no dice que hubo una instrucción expresa", señaló Sarabia.

Sobre la llamada relacionada con la protesta del Día Internacional de la Mujer, explicó que actuó por instrucción del presidente Gustavo Petro con el propósito de conocer por qué se había desplegado la intervención policial.

"Preguntar no es indicar que se está cometiendo un delito ni dar una instrucción", aseguró la diplomática, quien reiteró que la Jefatura de Gabinete no tenía autoridad para impartir órdenes a la Policía Nacional.

Respecto a la segunda llamada mencionada por Sanabria, Sarabia afirmó no recordarla y subrayó que el propio exdirector reconoció no tener claridad sobre las circunstancias en las que habría ocurrido.

